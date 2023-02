Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti otvorenja Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće.

Premijer je Regionalni centar nazvao izvanrednim projektom koji proizvođačima omogućava da imaju kvalitetan proizvod koji mogu prodati na tržištu po povoljnijim uvjetima. Zahvalio je svima koji su podupirali ovaj projekt. Posjetio je i da je prije tri mjeseca otvorena nova dionica autoceste, a najavio još jednu dionicu do kraja ove godine.

Rekao je kako smatra da će brojni projekti ublažiti gospodarsku i demografsku situaciju na istoku Hrvatske i dovesti do toga da mladi ostaju u domovini, piše N1.

"Već dva mjeseca govorim istu rečenicu, ako netko ne zna neka ode na internet i pogleda kojih je 15 zemalja istodobno u NATO-u, EU-u, Schengenu… Nema novosti, stvar je poznata, to znači da smo našim reformama, odgovornim upravljanjem financijama, strukturnim reformama (…) i osiguravanjem sredstava za razvoj, stvorili pretpostavke da četvrto desetljeće hrvatske samostalnosti bude ono u kojemu dostižemo prosjek standarda razvijenih zemalja. To je za one koji žele znati više", kaže premijer.

Plenković je ponovno podsjetio na mjere koje je njegova Vlada provela i kojima je, kako kaže, osigurala sigurnost opskrbe energentima i dovela do smanjenja cijena. "Nama se ne čini da bi trebalo doći do nekog značajnijeg porasta cijena. Cijeli tim Vlade radi na pripremi mjera nakon 1. travnja, razgovarat ćemo s gospodarskim subjektima. Cijelo vrijeme činimo da teret gospodarske krize bude manji za građane. To je dio naše politike", kaže Plenković.

Što manje jesti

Što se tiče narodnih obveznica, premijer kaže kako cu ciljevi jasni: izdati obveznice u iznosu od milijardu eura i omogućiti po prvi put građanima da ulažu u nešto takvo. "Prilika je da se uloži u državnu obveznicu pod boljim uvjetima nego držati štednju u nekoj komercijalnoj banci. Vjerujem da će biti veliki odaziv", rekao je premijer.

Neki ministri, poput potpredsjednika Vlade Olega Butkovića, neće kupiti obveznice, a premijer kaže da on hoće, ministar financija i gospodarstva hoće… "Mi nikoga ne možemo prisiliti da radi sa svojim ušteđevinom. Ovo je pokazna vježba reputacijske snage Hrvatske koja je u 15 najrazvijenih zemalja", kaže.

Na pitanje čega će se odreći u korizmi, kaže da mu je cilj "što manje jesti".

Što se tiče iseljavanja, Plenković kaže da nije riječ o neobičnom procesu jer su isto prošle i brojne druge zemlje kad im je omogućeno slobodno kretanje i zapošljavanje.