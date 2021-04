PLENKOVIĆ U ISTRI: ‘Lokalni izbori nemaju veze s reformom zdravstva. Reformu moraju učiniti svi koji rade u zdravstvu’

Premijer Andrej Plenković posjetio je Istru, gdje je odgovarao na pitanja medija o aktualnim zbivanjima u zemlji

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je danas Istarsku županiju. Posjet je započeo u Višnjanu, u Poslovnoj zoni Milanezi, obilaskom Uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Zatim se u Puli sastao s vršiteljem dužnosti župana, Fabrizijom Radinom i gradonačelnikom Borisom Miletićem.

Potom je nazočio uručenju Odluke o dodjeli sredstava Lučkoj upravi Poreč – Luka Santa Marina, a zatim je obišao i Arheološki muzej Istre, kojeg je spomenuo na početku svog obraćanja medijima, prije sastanka s upravom Uljanik brodogradnje 1856.

“Ostao sam dužan zahvaliti se ministrici kulture na investiciji od 110 milijuna kuna za Muzej arheologije Istre. To je jedan velki i važan projekt za kulturu i turizam Istre”, rekao je Plenković, pa se osvrnuo na epidemiološku situaciju, ali i onu u resoru zdravstva.

Riješili važan problem

“Što se tiče cjepiva, vi znate da smo se nedavno izborili za 747.000 doza u drugoj tranši. Borimo se za dodatne doze, oko 455.00 doza iz nove tranše. S ovim ubrzanim tempom bismo trebali imati 95, pa 105, pa kasnije oko 200.000 Pfizerovih cjepiva. Ukupno bismo trebali imati 2,2 milijuna Pfizerovih cjepiva. Time kompenziramo nestašicu cjepiva AstraZenece. Naš je prvi cilj da bude cijepljeno više od 55 posto odraslog stanovništva do 1. srpnja. Velika je zadaća i odgovornost medicinskih ustanova u dobroj organizaciji”, poručio je premijer pa dodao:

“Lokalni izbori nemaju nikakve veze s reformom zdravstva. Reformu moraju učiniti svi koji rade u zdravstvu. Kod nas je izdvajanje za zdravstvo oko 860 eura. Treba se učiniti napor većom centralizacijom, kontrolama, uštedama, nema to veze s lokalnim izborima. Mi se s tim borimo 30 godina. Reforma zdravstva traje, donijeli smo već dosta zakona, postoje različiti planovi kako to pristupiti. Ako je ministar zdravstva spremo nove zakone, možemo ih na Vladu staviti idući tjedan”, poručio je.

Osvrnuo se i na najnoviji napad na djelatnike Centra za socijalnu skrb u kaštel Starom. “Vi se sjećate onog stravičnog ubojstva u Đakovu, kada smo uveli fizičko-tehničko zaštitu u sve CZSS-ove. Oni moraju imati zaštitu, to je važna profesija. Učinili smo ih službenim osobama i povećali im plaće. Osuđujem svaki napad na bilo koju službenu osobu”, komentirao je novi napad na socijalne radnike te se potom ponovno prebacio na zdravstvo, rekavši kako nije čuo packe ministra Marića kolegi Berošu.

“Nisam imao vremena slušati što su govorili. Poruka koja je važna. Za razliku od oporbe koja se veselila tome što su veledrogerije zaustavile isporuke, Vlada je to riješila, dogovorila hodogram rješavanja obveza koje generira rad zdravstvenih ustanova. Riješili smo problem koji je izrazito medijski prisutan. Rasprava koja je došla od oporbe u odboru, došla je nakon što je riješen problem. Riješit ćemo i druge probleme u zdravstvu, a ministar Beroš i drugi ministri imaju zadaću braniti koherentnu politiku HDZ-a”, pojasnio je.

‘Grbin me razočarao

Osvrnuo se i na kritike šefa SDP-a Peđe Grbina o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti “Gospodin Grbin je cementiran na 16 posto. Ispraznost, šupljinu, neinformiranost u Saboru oporba je pokazala kada smo mi namjerno donijeli Nacionalni plan za oporavak. Resori na tome rade osam mjeseci i pripremaju višegodišnji financijski okvir. Mi smo se umješno i vješto borili za sredstva na sastancima Europskog vijeća. Imamo 9,6 milijardi eura iz fondova, više od 14 milijardi iz VFO-a i više od milijarde za obnovu od potresa te još 5 milijardi iz prošle financijske perspektive. Potrošit ćemo sva sredstva, ministrica Tramišak kaže da smo na 115 posto. Ja Grbina nisam ni registrirao. Mi smo dali priliku da konstruktivno razgovaramo o tome. Mislim da će Grbin završiti kao njegov prethodnik. Razočarao me. Smiješne su njihove teze i to je rezime politike koju on uopće ne vodi, nego je dirigirana s Pantovčaka”, ustvrdio je.

“Imamo kandidata Jurkića, što se tiče bivšeg kandidata, nemam se što očitovati. Ravanteljica OB Pula pokazala se kao jedna vrlo uspješna liječnica koja je u ovomtrolistu, epidemiolog Stojanović, šef Stožera Kozlevac i ona, stekli značajan respekt. Projekt od 750 milijuna kuna u zdravstvo je značajan. Mi idemo na izbore da uvijek postignemo bolje rezultate. Nikad HDZ-ova lista u 8. izbornoj jedinici četiri mandata. Napravili smo iskorak. Želim dati snažnu potporu. Nisam došao ovdje držati kampanju, ali naravno da ima snažnu potporu i ako ostvari dobar rezultat, bit ću zadovoljan”, komentirao je HDZ-ove uzdanice na lokalnim izborima u Istri.

Osvrnuo se i na Janšin dokument o BiH: “Vidio sam ga zato što je objavljen, pa sam ga pročitao, ali niti jedan segment Vlade taj papir nije dobio ni od koga formalno ili neformalno”, zaključio je premijer.

