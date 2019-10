PLENKOVIĆ SAZVAO IZVANREDNU KONFERENCIJU ZA NOVINARE: ‘S mnogima sam bliži nego s ovime kojem sam kum, čak bi ovaj mogao biti ljubomoran’

Andrej Plenković je zakazao obraćanje novinarima, nakon današnje odluke povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Nakon što je povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa danas većinom glasova odlučilo da je premijer Andrej Plenković povrijedio načelo savjesnog i transparentnog postupanja jer je propustio deklarirati svoju kumsku povezanost s Igorom Pokazom kada ga je predlagao za veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu, oglasilo se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova a sam Plenković je zakazao obraćanje medijima za 16.30 sati.

“Danas je jako zabavan dan, pa ćemo se malo zabavljati”, rekao je Plenković prije početka obraćanja. Nakon toga je rekao kako je tema upravo odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u slučaju transparentnosti postupka imenovanja veleposlanika Pokaza.

‘Štetna odluka za imidž Povjerenstva’

Kaže da odluka Povjerenstva nije donesena jednoglasno, nego kako je on saznao 3 naprama 2. To je, smatra Plenković “štetna odluka za sam imidž Povjerenstva”.

“Tko je veleposlanik Pokaz, poznajem ga od 1994. godine. Bio je stalni veleposlanik u NATO-u. 2012. postaje veleposlanik u Rusiji, to su odlučili Pusić, Milanović i Josipović. Kad je imenovan za veleposlanika u Velikoj Britaniji, to je treći put da je imenovan, odlučivali su Marija Pejčinović, Kolinda Grabar Kitarović i Andrej Plenković. To je važno reći kad se pokušava progurati da je netko progurao kuma u diplomaciju”, rekao je Plenković.

Potom je rekao kako se Pokaz ženio 1999. godine te ga zamolio da mu bude kum. “To nije relevantno za njegova imenovanja u diplomaciji. To nikoga nije bilo briga. To govorim da sve dodatno istrivijaliziram i izbanaliziram. Kompletna banalizacija jedne odluke koja nije utemeljena na zakonu nego je interpretacija troje ljudi u povjerenstvu, nije bilo jednoglasno”, dodao je.

Tajna procedura

Da bi objasnio, Plenković je rekao kako je važno pokazati kako izgleda proces imenovanja veleposlanika. “Pogledajte ovaj detalj. Tajno je. Proces je tajan. Ako je nešto tajno onda se nema što deklarirati, to je bitan detalj”, kaže Plenković pokazujući na Powerpoint prezentaciju na kojoj je pobrojan proces.

“Predsjednica, ministrica i predsjednik sabora znaju u procesu da je Pokaz meni kum od 1999. godine”, tvrdi Plenković. “S mnogima sam bliži nego s ovime kojem sam kum. To je jako važan detalj. Čak bi ovaj mogao biti ljubomoran… Moramo stati na kraj nečemu što je nenormalno”, kaže i dodaje: “Prijatelj je Bulj, da sam ja njega htio staviti za veleposlanika, stavio bih ga”.

“Razmotrit ćemo da li da zovemo Pokaza na konzultacije, a ako ga smijenimo, razmotrit ću ozbiljno da imenujemo Bulja za veleposlanika u Velikoj Britaniji”, kaže Plenković.

POVJERENSTVO ZA SUKOB INTERESA: ‘Plenković je povrijedio načelo savjesnog postupanja u slučaju imenovanja kuma’

MVEP – ‘Pokaz je izabran na temelju stručnosti’

Priopćenje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u kojemu tvrde da je odluka Povjerenstva neosnovana prenosimo u cijelosti.

“Vezano uz odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ističe da je gospodin Igor Pokaz predložen za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske temeljilo isključivo na temelju njegove dugogodišnje iskusne diplomatske karijere, stručnih kvalifikacija, neospornih profesionalnih postignuća i mnogobrojnih istaknutih diplomatskih zasluga veleposlanika Pokaza.

Podsjećamo da je gospodin Pokaz zaposlen u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova od 1994. godine, bio je na dužnosti u Stalnom izaslanstvu RH pri UN u New Yorku, obnašao je dužnost pomoćnik ministra obrane, a potom je bio i veleposlanik u Stalnoj misiju RH pri NATO-u, kao i veleposlanik Hrvatske u Rusiji.

Plenković nije bio predlagatelj

Ovim putem ponavljamo da predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u konkretnom slučaju nije bio predlagatelj, već je na temelju odluke Vlade RH i dobivenog mišljenja nadležnog Odbora Hrvatskoga sabora dao prethodni supotpis za donošenje odluke predsjednice Republike, te je postupak u cijelosti proveden u skladu s Ustavom RH i drugim propisima.

Napominjemo, također, da se sukladno odredbama Ustava RH, predsjednik Vlade RH ne može izuzeti iz odluke o imenovanju veleposlanika te nije moguće provesti postupak imenovanja, odnosno opoziva šefova diplomatskih misija, bez suodlučivanja predsjednika vlade i predsjednice Republike.

Neosnovana odluka

Jednako tako, ističemo da Odluke o postavljenju veleposlanika i šefova diplomatskih misija, kao i o njihovom opozivu, donosi predsjednica RH. Stoga držimo da je današnja odluka Povjerenstva kojom se dovodi u pitanje transparentnost postupka imenovanja veleposlanika Igora Pokaza neosnovana jer je postupak proveden u skladu s ustavnim i zakonskim odredbama”, prenosi priopćenje MVEP-a N1 televizija.