U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici danas se održala 11. sjednica Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Premijer vjeruje da ćemo u europodručje ući 1. siječnja 2023.

Nakon sjednice, premijer je komentirao protivnike uvođenja eura u Saboru: "Vidjelo se to u procesu pristupnih pregovora i na referendumu", rekao je, dodajući da je tada u Saboru 150 zastupnika glasalo za pristupanje Uniji te da smatra da je ta tema riješena referendumom i glasanjem u Saboru.

"Hrvatska je tada pravno i politički preuzela obvezu pristupanja u europodručje”, rekao je. Plenković kaže da oni koji se sada protive tome nisu "koliko je crno ispod nokta" pridonijeli pristupanju Hrvatske EU-u.

"Kod nekih stranaka se vidi da nemaju nikakav element identifikacije s procesom ulaska Hrvatske u europodručje. Planiraju dovoditi, kao što su dovodili Farage, neke aktere koji su protiv eura. Mogu ih dovoditi. Mi ćemo usvojiti euro na vrijeme, kao što je dogovoreno", rekao je premijer.

Fer kampanja uvođenja eura

Potpredsjedni EK govorio je o inflaciji uvođenjem eura. Kazao je da nije primjećena značajna inflacija kod velike većine članica EU.

"Trebat će nadležna tijela pratiti cijene, ja vam mogu govoriti iz latvijskog iskustva - vodili smo fer kampanju uvođenja eura i doista smo učinili sve da se spriječi podizanje cijena, čak su i lanci supermarketa sudjelovali u toj kampanji. Što se tiče praktičnih učinaka ovoga, može se reći da ima između 0,1 do 0,2 % utjecaja na porast cijena od ovog uvođenja eura", kazao je potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis.

"Nismo vidjeli da bi rasla inflacija u državama koje su najnedavnije pristupnice Eurozoni kao na primjer tri baltičke države. To je nešto što ćemo morati pratiti i naći rješenje za to, ali s hrvatskim nadležnim tijelima već pričamo o tome da se to spriječi."