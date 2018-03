PLENKOVIĆ I MINISTRI O USTAŠKOM POZDRAVU I PETOKRACI: ‘Odluka Vijeća uopće nije nakaradna, to su ozbiljni stručnjaci’

‘Riječ je o dokumentu koji mi se čini veoma vrijednim, mislim da moramo uzeti jedno vrijeme da ga i javnost i zainteresirani u hrvatskom društvu pažljivo prouče. On je vrlo izbalansiran i dao je doprinos kakav još do sada nismo imali prigode imati u hrvatskoj javnosti.’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ocijenio je u četvrtak na sjednici Vlade da su preporuke koje je donijelo Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima vrlo vrijedan, izbalansiran i koristan dokument na temelju kojeg će se nastaviti proces dijaloga o toj temi, te je istaknuo da će Vlada na temelju njega donositi svoje odluke u trenutku kada za to procijeni da je pravo vrijeme.

‘Dokument je dao doprinos kakav još nismo imali u hrvatskoj javnosti’

‘Riječ je o dokumentu koji mi se čini veoma vrijednim, mislim da moramo uzeti jedno vrijeme da ga i javnost i zainteresirani u hrvatskom društvu pažljivo prouče. On je vrlo izbalansiran i dao je doprinos kakav još do sada nismo imali prigode imati u hrvatskoj javnosti. Mislim da je cijeli napor koji je vođen pod vodstvom predsjednika Vijeća Zvonka Kusića veoma koristan i da ćemo na temelju njega nastaviti proces dijaloga o ovoj temi, a posebno jačati naše kapacitete u pogledu ove temu kada je riječ o sudstvu i upravi kako bi se ujednačila praksa koja je u proteklih 28 godina znala biti neujednačena’, kazao je Plenković.

Istaknuo je da će Vlada na temelju tog dokumenta koji, između ostalog, preporučuje sankcioniranje simbola totalitarnih režima, ali i iznimku da se pozdrav “Za dom spremni”, koji je suprotan Ustavu, može koristiti u komemorativne svrhe uz prethodno dopuštenje – donositi svoje odluke “u trenutku kada za to procijeni da je pravo vrijeme”. Plenković je zahvalio Vijeću, istaknuvši da se radi o ljudima koji su stručni u svojim područjima – politolozi, pravnici, koji su kroz proteklu godinu dana pokušali kroz intenzivan, otvoren, argumentiran i staložen dijalog raditi na dokumentu dijaloga.



PVRH @AndrejPlenkovic: Određene ideje sadržane u tom dokumentu mogu biti korisne, a #VladaRH zadržava pravo procjene što treba dodatno normirati i, ukoliko treba, na koji i kakav način. Jasno je da se osuđuju totalitarizmi, bez ikakvih dilema i ograda. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) March 1, 2018

Dva dijela

Dokument, dodao je, ima dva dijela, prvi su temeljna polazišta i govori o totalitarizmima s kojima je hrvatsko društvo bilo suočeno tijekom 20.stoljeća, njegovanju kulture sjećanja, pijetetu prema žrtvama i utvrđivanju istine. “Preporuke koje su nam u tom segmentu dali su veoma korisne i Vlada će ih razmotriti i u svojim aktivnostima, posebice u pogledu obrazovanja i pravodobnom informiranju mladih objasniti što su sve ti režimi bili i kakve su njihove posljedice na stanje, a nekada i zaista velike podjele u hrvatskom društvu”, kazao je. Drugi se dio dokumenta, ističe Plenković, odnosi na razmatranje mogućih preporuka poboljšanja pravnog, zakonskog okvira i s te je strane Vijeće dalo nekoliko sugestija.

‘Vrlo jasan, protuustavan karakter’

“U Ministarstvu pravosuđa i Ministarstvu uprave će temeljito razmotriti ove preporuke. Mislim da određene ideje sadržane u tom dokumentu mogu biti korisne. Vlada zadržava pravo da donese svoje procjene i odluke što treba dodatno normirati i ako treba – na koji i kakav način to treba napraviti”, naglasio je predsjednik Vlade. Posebno je važnim ocijenio to da se u ovom dokumentu vrlo jasno osuđuju totalitarizmi, bez ikakvih dvojbi i ograda “i sve ono što se odnosi na razdoblje 1941. i 1945. , nacizma, fažima, ustaštva i četništva je vrlo precizno ponovljeno da je u suprotnosti s Ustavom i da tu nema nikakvih dvojbi”. To se, dodao je, odnosi na pozdrav “Za dom spremni” koji ima vrlo jasan protuustavan karakter.

“Ono što sam iščitao tijekom rasprave članova Vijeća je jedna moguća, ali zaista u iznimnim situacijama i osobito restriktivno, eventualno propisana u budućnosti, iznimka, sugestija. Što se tiče ostalih sugestija, one se odnose na poštivanje antifašizma u Drugom svjetskom ratu, ali isto tako govori o kompromitaciji u razdoblju nakon 1945. i kršenjima ljudskih prava i s te strane i određenih osuđujućih konotacija toga režima”, kazao je predsjednik Vlade.

Kujundžić: ‘Preporuke Vijeća svatko će tumačiti kako hoće’

Preporuke su takve kakve jesu, a tumačit će ih svatko kako hoće, izjavio je ministar zdravstva Milan Kujundžić u četvrtak prije Vladine sjednice upitan za komentar preporuka Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima o sankcioniranju simbola totalitarnih režima. U preporukama koje je u srijedu donijelo Vijeće navodi se da je pozdrav “Za dom spremni” suprotan Ustavu, ali se može koristiti u komemorativne svrhe uz prethodno dopuštenje. Prije sjednice Vlade preporuke su komentirali ministri Lovro Kuščević, Nina Obuljen Koržinek i Milan Kujundžić koji smatra da će takve preporuke svatko tumačiti kako hoće.

“Vidjet ćemo, analizirat ćemo… Nemojmo živjeti povijest, hajdemo se okrenuti budućnosti”, rekao je Kujundžić. Upitan može li nešto biti malo protuustavno, a malo ustavno, odgovorio je da ne može. No, nakon primjedbe novinara kako premijer kaže da je to moguće, Kujundžić je odgovorio protupitanjem: Kako novinari definiraju što je ustavno? Na pitanje kada očekuje zakon koji će regulirati to pitanje nije odgovorio, rekavši samo da Zakon o zdravstvenoj zaštiti ide sljedeći tjedan u e-savjetovanje.

Kuščević: HOS nema veze s ustaškim pokretom

Ministar uprave Lovro Kuščević rekao je kako mu je “drago da je jasno napravljeno razgraničenje i da je HOS istaknut kao legitimna vojna postrojba iz Domovinskog rata koja nema nikakve veze s ustaškim pokretom”.”To treba razlučiti, ustaški pokret je bio zločinački, a HOS je bio legitimna postrojba koja je oslobađala Hrvatsku”, odgovorio je Kuščević. Na inzistiranje novinara kako je moguće da nešto bude neustavno, a onda se u određenim trenucima dopušta, ponovio je da “HOS nema nikakve veze s ustaškim pokretom, i kao takav nema prepreke da bude i zakonski prepoznat”.

O budućim koracima Vlade rekao je kako će Vlada sigurno analizirati preporuke Vijeća i odlučiti kada i na koji je način to najbolje implementirati u hrvatsko zakonodavstvo. Poručio je da će biti zadovoljan onoga trenutka kada partizani i ustaše konačno prestanu biti politička tema i postanu tema o kojoj će se raspravljati na znanstvenim skupovima, a ne na političkim tribinama.

Obuljen Koržinek: ‘Tu ništa nije nakaradno’

Nina Obuljen Koržinek, upitana za preporuke Vijeća oko pozdrava “Za dom spremni”, rekla je kako misli da tu “ništa nije nakaradno” te istaknula kako su godinu dana ozbiljni stručnjaci na tome radili. “Vrijeme je da u Hrvatskoj počnemo rješavati probleme”, rekla je i najavila da će detaljno sve proučiti jer će se u jednom dijelu to ticati i njezina resora. Ni ona nije odgovorila na pitanje koji je rok u kojemu bi se trebao donijeti zakon.