PLENKOVIĆ KAŽE DA DIŽU MINIMALAC, ALI JOŠ NE ŽELI REĆI ZA KOLIKO: ‘To će biti dio ekskluzive’

Prema svemu sudeći, Vlada je dogovorila podizanje minimalne naknade, iako još preostaje vidjeti za koliko

Nakon danas održanog sastanka Kluba zastupnika HDZ-a, predsjednik stranke, Andrej Plenković, najavio je podizanje minimalca.

“Važna poruka je nova odluka o pozidanju minimalne plaće koju ću objaviti u petak na Vladi. To je bitna poruka za što dostojanstveniji život za one koji imaju najmanje plaće u Hrvatskoj uz odgovarajuće kompenzacijske mjere poslodavcima. Mislim da će to biti dobra mjera koju ćemo sutra na sjednici Vlade i usvojiti”, rekao je Plenković.

Na novinarsko pitanje koliko iznosi to povećanje minimalca, Plenković nije htio otkriti. “Dopustite da dio zadržim za sutra, kada ću održati uvodnu riječ na Vladi. To će biti dio ekskluzive”, rekao je.