Vjekoslav Tolnaj, nekadašnji zamjenik ravnateljice USKOK-a, koji je bio zadužen za rad na predmetima protiv Josipe Rimac, je potkraj 2022. predao EPPO-u prepiske između Josipe Rimac i Gabrijele Žalac u kojima se spominje AP, nakon čega je otišao raditi u EPPO, piše Nacional. Iz tog tjednika tvrde kako je to bio jedan od ključnih razlog zbog čega je mjesto ravnateljice USKOK-a prošlog tjedna napustila Vanja Marušić.

"Prema našim saznanjima, to je apsolutno jedan od glavnih razloga, ali ne i jedini", izjavila je u Novom danu N1 televizije novinarka Nacionala Orhidea Gaura.

Kako piše Nacional, afera s vozačem Vanje Marušić koja je prošloga tjedna dovela do njezine naprasne smjene, plasirana je u javnost iz osvete što je kao šefica USKOK-a dopustila da njezin zamjenik, tužitelj Vjekoslav Tolnaj, Uredu europskog tužitelja u Zagrebu dostavi prepisku s WhatsAppa iz mobitela Josipe Rimac u kojoj se spominje AP, nakon čega je on iz USKOK-a prešao izravno u Ured europskog tužitelja gdje danas radi.

Transkripti poznati javnosti

Gaura kaže da je riječ o transkriptima koji su već poznati javnosti jer su bili objavljeni u aferi Softwer.

"U tim porukama one spominju famoznog AP-a, a poruke su se našle u spisu brojnih afera jer je Josipa Rimac već bila prisluškivana i nisu posebno istraživane", podsjeća novinarka Nacionala.

Ističe da je nakon što je spis afere Žalac u kojem u USKOK-u nisu našli ništa sporno, završio u uredu Europskog tužitelja te da je netko iz USKOK-a dostavio te poruke iz afere Rimac europskim tužiteljima i da se one nalaze u optužnici protiv Gabrijele Žalac.

"Sada smo saznali da je te poruke europskim tužiteljima dao zamjenik Vanje Marušić koji se zove Vjekoslav Tolnaj. On je to dao uz odobrenje i znanje Vanje Marušić, ali ne znamo je li dao uz odobrenje šefice DORH-a“, kaže Gaura i dodaje da je to razlog zbog kojeg je premijer Andrej Plenković pobjesnio.