'VIDITE VI TO...' / Plenković ispalio: 'Da Vili, ne daj Bože, sutra ode na svoje radno mjesto imao bi plaću 5700 eura. A on hoće raditi za manje'

Premijer Andrej Plenković je s ministrima Olegom Butkovićem i Vilijem Berošem sudjelovao na otvaranju novoizgrađene zgrade Bolnice za ženu i dijete u Rijeci. Nakon ceremonije davao je izjave za medije tijekom kojih je upitan o koeficijenata i valu nezadovoljstva plaća. 'Cilj je što je više moguće jednaka cijena za jednak rad. Ako je to temelj onda je namjera Vlade dobra', rekao je premijer Plenković govoreći o valu nezadovoljstva sindikata. 'Kolika bi bila Viliju plaća, da ne Bože ode. Ali da se sutra vrati na svoje radno mjesto bilo bi mu bolje nego sad', rekao je Plenković pa se ubacio Beroš s cifrom od 5700 eura. 'Eto, vidite vi to. A on hoće raditi za manje. To je poanta', poručio je Plenković.