Premijer Andrej Plenković na današnjoj je presici odgovorio i na pitanje novinara o Milanovićevoj izjavi kako bi nakon sezone trebalo ukinuti sve mjere.

"Ja sam skoro istu stvar rekao prije Milanovića na našim internim sastancima. Čak bi se i s ovim mogao složiti. Sad će ispasti i da se slažemo. Što je poanta? Na nama je odgovornost da gledamo cijelu sliku. Ja bih volio da sezona traje da kraja kolovoza, a onda u 9. i 10. mjesecu dolaze naši tradicionalni gosti, dobro informirani. Ovo cijepljenje neće biti vježba za jedno ljeto. Moguće je da ćemo se trebati docjepljivati. Mi ćemo naručiti cjepivo i za dogodinu, morat ćemo ga i donirati, u BiH, u Srbiji.

Oni se svi mogu besplatno cijepiti i štiteći njih štitimo sebe. Onda ćemo donirati i Africi i drugima, ukupno 6 milijuna doza. Ali primarno je štititi svoje građane. Ali ako smo dali šansu cijepiti se, ako se neki ne žele cijepiti, ako cijepljenje nije obavezno onda ćemo mi nastaviti trošiti pare na potpore, a pustit ćemo ove koji se neće cijepiti da šire virus. Ne možemo reći da je to okej, ne možemo i dalje trošiti pare svih. Ne mogu nikoga natjeralti da se cijepi, ali, ljudi, zbrojite, nije to komplicirana jednadžba", rekao je Plenković.

U izjavu za koju je upitan premijer, Milanović je kazao kako treba ukinuti sve mjere, ali nakon sezone da nam ne govore da smo divljaci. "Zaštitili smo starije ljude. I ako ne dođe do novog virusa, mi smo zaštićeni. Onaj tko se ne želi cijepiti, zašto bi on bio problem za mene ili za vas? Zašto bih ja njemu rekao da se on više ne može liječiti? Ja sam rekao prije Nove godine, onog trena kad bude više cjepiva nego zainteresiranih - gotovo. Nema više restrikcija. Dajmo tom trenutku još 30 dana. Nakon sezone, da nam nadobudni pametnjakovići ne govore da smo divljaci. To je nekakva izlazna procedura i nakon toga gotovo", kazao je ovog tjedna Milanović.