Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas boravi u Gospiću gdje je svečano otvorio 24. tradicijsku izlozbu "Jesen u Lici". Plenković je svoj posjet započeo sudjelovanjem na svečanosti uručenja ugovora iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (“Potpora mladim poljoprivrednicima” i “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”) u upravnoj zgradi Ličko-senjske županije.

"Zadovoljstvo je biti danas u Gospiću. Imali smo prigodu obići štandove, 350 izlagača, tri dana prekrasnih prigoda za sve ljude koji će doći uživati u našim tradicijskim proizvodima. Dolazimo ovdje već nekoliko godina i svake godine vidimo sve više ljudi", rekao je uvodno Plenković na događanju za koje se očekuje da će okupiti 20.000 posjetitelja.

Podsjetio je na jučerašnje potpisivanje sporazuma o 9 milijardi eura iz Europskih fondova koji će se, kako je najavio, uložiti u slabije razvijene dijelove Hrvatske.

Novinari su pitali Plenkovića je li nabavio ZG vrećice za novi sustav odlaganja otpada u Zagrebu.

"80 kuna ove od 40 litara. Puno. Mislim da je ovo naglo rješenje, ali vidjet ćemo koliko će ljudi raditi trijažu", rekao je Plenković i složio se da je ovo značajno poskupljenje.

Komentirao je i najavljenu aneksiju ukrajinskih pokrajina. "To neće nitko priznati kao što nije priznao niti referendu. Tamo se dođe, pošalje vojska, pobiju ljudi i naprave neki kvazi referendumi. To su stvari unutar ruskoga miljea i modaliteta rada koji je katastrofalan. Osuđujemo to kao sve članice EU. To je u biti jedna sramota", rekao je.

O konzultacijama s Milanovićem

Komentirajući jučerašnje izjave predsjednika Milanovića, od razrješenja Ivice Kindera do drugih nepopunjenih pozicija u vojnom vrhu, Plenković je rekao. "Nisam slušao taj dio. Neka razgovara, neka se konzultira s ministrom. Ja se inače ne miješam, to su stvari koje trebaju dogovarati oni koji se time bave i treba pronaći kompetentne ljude iz oružanih snaga", rekao je Plenković te najavio konzultacije ali nije precizirao hoće li ih obaviti izravno s predsjednikom. Precizirao je da Kider ostaje na funkciji dok se ne pronađe njegova odgovarajuća zamjena.

"MIlanović i Kitarović su imenovali Kindera prije sedam godina. Onda smo Kitarović i ja dogovorili da nastavi ostati šef VSOA-e. Slažem se da sada treba snositi odgovornost za nepravilnosti, ali o dogovoru ovisi koliko će ostati", rekao je Plenković negirajući da se proces može otegnuti na godinu dana.

"Ja sam poznat kao netko tko voli da netko ocjenjuje u politici", rekao je Plenković na inzistiranje novinara da Milanović neće pristati na novo imenovanje dok ne održi konzultacije s Plenkovićem.

O osnivanju istražnog povjerenstva Ine

Na pitanje, zašto uprava Ine ne obavlja svoju funkciju Plenković je rekao: "To su sve plodovi dogovora ranijih vlada. Prihvatizacija prvi korak, drugi korak, međudioničarski ugovor, Mađari imaju većinski paket, probalo se riješiti, nije uspjelo. Donose se loše odluke, loša je kontrola. Nakon imenovanja nove uprave odmah krećemo s mađarskom stranom u pregovore oko promjene modela upravljanja", podsjetio je Plenković dodajući da je ovo loša sitacija za sve.

Na pitanje, zašto se morala dogoditi pljačka da bi došlo do promjene modela upravljanja, Plenković je rekao: "Možete lupati šakom o stol, možete kao oporba tražiti slamku spasa ili možete kao mi učiniti da Hrvatska ima manje nezaposlenih, prosječnu plaću preko 1000 eura, da smo jučer potpisali 9 milijardi eura bespovratnih sredstava i da činimo ono što Vlada u krizi radi - pomaže. Paket mjera umirio je ljude, znaju kolike će imati račune za plin i struju, pobrinuli smo se za sve ciljne skupine da im ublažimo efekte inflantornih pritisaka", rekao je Plenković.

Na pitanje da se poduzetnici i dalje žale na cijene plina rekao je: "Ali bilo bi dobro da kažu hvala na cijenu struje. Nekad se može i pohvaliti kada netko radi nešto dobro." Podsjetio je da država ne može utjecati na cijene plina na način kako može utjecati na cijene struje.

Govoreći o cijenama nafte na europskom tržištu, rekao je da moramo učiniti sve da suzbijemo sitauciju koja ide na ruku onome tko ruši globalni poredak i napada susjednu zemlju, misleći pritom na Rusiju. "Hrvatska podržava sve mjere ograničenja i zalaže se za njih", rekao je.

'Ne može Vlada baš sve riješiti, neka trgovci daju društveni doprinos'

"Cijeli aktualac prošao je u tome da oporba čita što pišu mediji pa ne može to formulirati kao originalna pitanja. Čak sam kasnije primijetio da je gospođa Kekin prepisala cijeli jedan članak, dakle nikakva originalnost", rekao je Plenković.

"I mene zanima način upravljanjem Ine", rekao je Plenković na inzistiranje novinara da uprava Ine nije radila svoj posao. "Radit će nova uprava. Bit ćemo fokusirani na promjenu metodologije rada i načina odlučivanja", rekao je.

Paški sirari traže smanjenje stope PDV-a. Komentirajući to, Plenković je podsjetio da je Vlada smanjila PDV, a cijene se povećaju. "Moraju svi akteri, a posebno udruge za zaštitu potrošača paziti malo. Pa neće propasti trgovci za tih deset proizvoda, neka maknu marže i daju društveni doprinos. Ne može Vlada baš sve riješiti. Ne može da se Vlada odriče PDV-a a cijene se povećaju - kome onda pomažem?", komentirao je Plenković.