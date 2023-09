Stan neće vratiti jer stan je državni. Koliko shvaćam, jedino sporno je tko je potpisao odluku. Prema tome, to je više tehničko pitanje i on kao ministar koji nije iz Zagreba, ima pravo na stan. Mislim da je cijela stvar pretjerana, mora negdje živjeti ministar. Platit će kaznu - rekao je premijer Andrej Plenković koji je u posjeti je Varaždinskoj županiji, ističući kako pitanje smatra potpuno nevažnim.

"Očekivao sam pitanja o poreznoj reformi i koliko će to pridonijeti očuvanju ekonomskog standarda građana. Kad god idem van, ljudi nam se dive zbog Schengena, eura… To su bitne stvari, ovo su stvari za zabavu. Može li ministar imati stan? Neka napišu novo rješenje, tražit ćemo Bačića da potpiše i to je to", dodao je Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nisu mu se svidjela ni druga pitanja, pa je upitan o mogućem datumu izbora pitao novinare je li im dosadno, pitanja o Frani Barbariću je potpuno skrenuo: "Ajde malo promislite, radimo paket za struju i plin. Građani su imali šest puta jeftiniju struju. Ako je nešto bilo dobro, to je niska cijena energenata. Od tisuću briljantnih činjenica mi se bavimo jednom koja bi trebala zasjeniti to što smo prošli krizu kao da je nije bilo ", rekao je Plenković.