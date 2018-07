PETROV I GRMOJA SMATRAJU DA IH SE PLENKOVIĆ BOJI: ‘Ne idemo na godišnji odmor i nismo mi nikakvi populisti!’

Grmoja je naveo kako je analiza stranačkog rada pokazala da je Most i po broju zakonskih prijedloga i amandmana bio najaktivnija politička opcija u Saboru

Most nezavisnih lista najavio je u subotu kako članovi njegova Kluba zastupnika neće ove godine ići na godišnji odmor već će tijekom ljeta biti u stalnom kontaktu s građanima, na konferenciji za novinare ‘mostovci’ su odbacili ocjene o populizmu te stranke.

Nakon sastanka Kluba zastupnika Mosta definirat će se kako će izgledati “mostovo radno ljeto”, rekao je predsjednik stranke Božo Petrov. Od građana će, kaže, čuti prijedloge, proučiti što je Most napravio i želi napraviti, i što bi građani htjeli da se Hrvatska promijeni i bude bolja zemlja. Saborski zastupnici Mosta, krenuti će u akciju ovo ljeto, poručio je.

Politički tajnik Mosta, Nikola Grmoja navodi kako je analiza stranačkog rada pokazala da je Most i po broju zakonskih prijedloga i amandmana bio najaktivnija politička opcija u Saboru.

Građane će, kaže, upoznati sa stranačkim zakonskim inicijativama kroz projekt “Program ostanka”, želja im je da što više građana čuje za njih.

Grmoja odbacuje tvrdnje da su ‘mostovci’ populisti i destruktivci.

Često se, i iz usta samo premijera, Most želi pokazati kao kakva populistička opcija, koja je destruktivna, sam HDZ objavljivao je na svojim službenim stranicama da smo mi nekakvi destruktivci, kaže politički tajnik, ističući kako upravo Most nudi konstruktivne prijedloge. “Kada se pogleda stvarno stanje onda je jasno tko nudi konstruktivne i konkretne prijedloge i tko želi nešto mijenjati, a tko samo priča o tome da bi stvari u Hrvatskoj trebalo mijenjati”, rekao je Grmoja, ističući da se Most ne mora opravdavati od tih optužbi, te da je svjesan “straha” premijera Plenkovića od samog Mosta.

Most je jedina politička opcija koja je vrlo konkretno iznijela plan zakonskih inicijativa, dodao je Petrov i naglasio da niz Mostovih zakonskih inicijativa nisu populizam.

Kad nam raste rejting onda se napiše da smo “zabetonirani”, a kada se blago spusti onda se kaže da padamo, mi uspješno ‘padamo’ već dvije i pol godine i imamo oko osam posto, odgovorio je Patrov komentirajući rezultate ispitivanja rejtinga političkih stranaka prema kojima je Mostu rejting pao.

To je još jedan od pokušaja vladajućih da smanje rejting Mosta na bilo kakav način, pa i kroz njihov indirektni PR, ali nažalost to im ne uspjeva, ocijenio je Petrov.