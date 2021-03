PETEK JE KLISOVIĆU POSTAO KANDIDAT ZA DOGRADONAČELNIKA: ‘Sad više ne gledamo tko će srušiti Bandića…’

Renato Petek postao je kandidat za zamjenika gradonačelnika Zagreba na listi SDP-ova Joška Klisovića

Nezavisni zastupnik i kandidat za gradonačelnika Zagreba Renato Petek na skorašnjim će lokalnim izborima biti na listi SDP-ovog gradonačelničkog kandidata Joška Klisovića. Tako će postati kandidat za zamjenika gradonačelnika, javlja Index.

“Pridružujem se timu Joška Klisovića, ostajem nezavisni zastupnik. Nakon smrti Milana Bandića intenzivno smo išli u razgovore. Oni su pokazali veliko razumijevanje i respekt prema mom dosadašnjem redu i timu i cijeli tim se priključuje. U kampanju se priključujem kao zamjenik gradonačelnika”, poručio je Petek.

Nakon Bandićeve smrti, rekao je Petek, promijenile su se političke okolnosti u gradu. “Već ranije sam razgovarao s kolegama s kojima sam do sada surađivao u Gradskoj skupštini u protekle četiri godine tako da je od početka postojala mogućnost da idemo na jednoj listi. Ono što je pokazala svaka anketa do sada je da je najbolje da ne idemo s više od tri liste kako bi ostvarili maksimalni rezultat. Do dogovora je došlo prvenstveno jer su se nakon smrti Milana Bandića okolnosti promijenile. Sada gledamo drugačije prema izborima”, rekao je Petek.

“Priključujem se timu za koji smatram da će ponuditi najbolju kvalitetu za upravljanje gradom Zagrebom. Sad više ne gledamo tko će srušiti Milana Bandića, promjena je sasvim izvjesna. Ne želimo doći revolucijom na vlast nego želimo evoluirati sustav kako bi grad pružao maksimalnu uslugu”, dodao je.

