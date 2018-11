PERNAR VRATIO SKUPOCJENI SAT U SABOR: Ipak, zastupnik Živog zida nada se da će mu ga vratiti

Nakon višednevne obrane od medija koji su ga prozivali za sukob interesa, Ivan Pernar objavio je na Facebooku kako je predao sat koji je dobio na dar od emira Katara

Saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar objavio je na svom Facebook profilu kako je vratio sat koji mu je poklonio katarski emir. Pritom je naglasio kako se nada da će mu ga Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu intersa vratiti. No, dotad, emirov poklon se navodno nalazi u tajništvu Sabora.

PERNAR ISPRIČAO KAKO JE DOBIO POKLON OD KATARSKOG EMIRA: ‘I ja ću njemu dati skupi poklon’

Prije no što je predao sat u tajništvo, Pernar je u jednom videu objavio kako ga je poklonio, na svega nekoliko sekundi, jednom Andreju i to tijekom šetnje po Trgu bana Jelačića. U istom tom videu obrušio se i na medije.

Priča o poklonu katarskog emira saborskom zastupniku počela je kada se Pernar s darom također pohvalio na Facebooku i to nesvjesan da krši zakon prema kojem zastupnici ne smiju primiti i zadržati poklon vrijedniji od 500 kuna.

Kada su mediji na to upozorili, Pernar je sam uputio upit Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, a potom se na konferenciji za novinare da Dolcu osvruo i na emirov sat. Ondje je ustvrdio kako je riječ o poklonu koji nije mito jer katarski dužnosnik od njega ne bi mogao ništa tražiti niti bi mu on išta mogao dati, već izraz poštovanja zbog njegovih izjava i stava o palestinskom narodu.

EMIR BOGATO DARIVAO I PREDSJEDNICU I PREMIJERA: Za razliku od Pernara, oni su znali da bi time kršili zakon

Tada je Pernar najavio kako će i on katarskom emiru pokloniti skupocjen poklon i to skupocjeniji od onog koji je on dobio.

Inače, dužnosnici koji su od šeika Tamima bin Hamada bin al Thanija dobili poklone, poput predsjednice i premijera, te su poklone već stavili u vitrine.