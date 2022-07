Od sendviča za 120 kuna i kruha od 20 do napuhanih cijena noćenja, od neobjašnjivo skupih kava do još skupljih piva, na hrvatskoj obali zna se vidjeti svašta, no jedna pekarnica na Hvaru nadmašila je baš sve.

Dok se za skupe cijene ugostitelji često pravdaju, uslugom, ambijentom i slično, u ovom slučaju ni to opravdanje ne prolazi.

Ako je točan račun koji je Slobodnoj poslao njihov čitatelj, pekarnica je naplatila dvije jumbo-pizze 800 kuna. Da, dobro ste pročitali - pizza u običnoj pekarnici u Hvaru je koštala 400 kuna.