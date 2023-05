Ne jenjavaju reakcije na jučerašnji istup riječkog nadbiskupa Mate Uzinića koji je javno iznio podatke o slučajevima pedofilije među svećenstvom. Među ostalim slučajevima, naveo je i onaj svećenika M. Š., kojemu je Uzinić, kao i ostalima, naveo samo inicijale.

Kada su 2016. godine prijavljena njegova nedjela, Š. je priznao da je seksualno zlostavljao 13 dječaka u dobi od šest do 13 godina. On je u to vrijeme, piše Jutarnji list, predavao na Teološkom fakultetu u Rijeci i unutar crkve uživao ugled visokoobrazovanog teologa.

Profesor teologije, ugledan u crkvenim krugovima

Š. je rođen 7. kolovoza 1953. godine u Ogulinu. Godine 1974. započeo je studij filozofije u Rimu, na Gregorijani. Prvu godinu teologije završio je u Bonnu, drugu u Innsbrucku, a potom je opet studirao na Gregorijani u Rimu. Tamo je, nakon što je 1980. bio zaređen za svećenika, diplomirao 1981. godine na Institutu za duhovnost na temu "Razvoj čovjeka u ‘Dervišu i smrti‘ Meše Selimovića (analiza glavnoga lika)". Na istom je institutu i doktorirao 1986. godine, a njegova doktorska disertacija objavljena je i kao knjiga u izdanju Kršćanske sadašnjosti pod naslovom "Problem Boga u djelima Miroslava Krleže".

Po povratku u Hrvatsku bio je župnik u Dragi pored Rijeke te istodobno predavao hrvatski jezik i književnost u riječkoj salezijanskoj gimnaziji do 1989. godine. Godine 1989. Š. je postao trapistički novak samostana Marija Zvijezda u Banjoj Luci, a 1991. se vraća u Rijeku i počinje predavati na Teologiji. Bio je voditelj studentskih službi od 1993. do 1996., kada postaje ravnatelj Caritasa riječko-senjske nadbiskupije. Te je dužnosti razriješen 1999. na osobnu zamolbu, a iste godine postaje nadstojnik knjižnice Teologije u Rijeci i docent. Od 2000. do 2005. bio je predstojnik Teologije u Rijeci predavajući niz predmeta - psihologiju, duhovno bogoslovlje, istočno bogoslovlje, ekumensku teologiju, svećeničku duhovnost i Caritas u župi.

Od 2018. u isposničkoj molitvi i pokajanju

Njegova karijera profesora na Teologiji naglo prestaje 2016. kada jedan župnik šalje pismo tadašnjem riječkom nadbiskupu Ivanu Devčiću u kojem prenosi tvrdnje jedne osobe o višekratnom zlostavljanju osmogodišnjeg djeteta iz 1992. godine od strane bivšeg župnika Š. , piše Jutarnji list.

Nakon što je priznao krivnju u kanonskoj istrazi, Crkva ga šalje u samostan te mu oduzima profesorski mandat, zabranjuje držanje misa i javne istupe. No, 2018. se javljaju nove optužbe protivnjega i ponovno se otvara istraga. On tada priznaje da je bilo više slučajeva od 1987. pa do 1994. godine te se osobno prijavljuje policiji za bludne radnje prema djeci i maloljetnicima. Od pape je zatražio oprost od celibata i otpuštanje iz kleričkog staleža, što mu je udijeljeno 13. prosinca 2018. godine. Od tada boravi u benediktinskom samostanu u Italiji kao isposnik u molitvi i pokajanju.