"Pametan pamti, mudar zapisuje." Tako nekako otprilike zvuči jedna poslovica kojom se u šali predbacuje ljudima da lako zaboravljaju nešto što su učinili ili što bi tek trebali napraviti. Internet je pak najmudriji od svih, jer pamti sve i na njemu je sve i zapisano.

Veliki šok u SDP-u izazvala je odluka šefa stranke, Peđe Grbina da izbaci petero viđenijih članova, među kojima je i bivši ministar te donedavni šef zagrebačkog ogranka Gordan Maras. Grbin nije htio pojedinačno objašnjavati razloge izbacivanja svakog člana, već je sve sumirao u to da su oni krivi za "takvo stanje i rasulo".

Nered i rasulo

Na N1 je pak svoju odluku objasnio riječima: "Krenuli smo raditi jedan dubinski screening članstva na području ove dvije organizacije (Zagreb i Brodsko-posavska županija, op.a.) koje sam spomenuo. Rezultati tog dubinskog screeninga su bili naprosto katastrofalni. Oni su pokazatelj jednog dugogodišnjeg nerada i rasula koje je vladalo u našoj stranci."

U intervjuu za tiskano izdanje Expressa, koje će se sutra naći na kioscima, a čije retke prenosi 24sata, Grbin je poručio da je odluka o izbacivanju "prije svega posljedica njihova rada na vodećim dužnostima u stranci te nereda i rasula koje su ostavili iza sebe".

Nered i rasulo je često korištena sintagma u Grbinovu vokabularu u posljednjih nekoliko dana. No, nju nije koristio prije tri godine kada je hvalio Gordana Marasa na sva zvona, a sad ga je izbacio zbog nereda i rasula.

Zaboravljeni hvalospjevi

Srećom, na internetu nije ništa u rasulu, pa je tako na Marasovom Facebooku još uvijek vidljiv video u kojem mu Grbin daje svesrdnu podršku pred unutarstranačke izbore.

"Ako mene pitate izbor je jasan, a to je čovjek koji je svojim dosadašnjim radom, svojim djelovanjem u Saboru i drugdje, pokazao kako se boriti za svoje ideje, To je čovjek koji je svojom upornošću pokazao i dokazao da neće stati ni pred čim kako bi ostvario ono što je ispravno i dobro za građane. To je Gordan Maras i zato on ima moju podršku, nadam se da će dobiti i vašu", zborio je Grbin u svibnju 2018.