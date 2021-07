Poznati isusovački svećenik pater Ivan Ike Mandurić na svojem je Facebook profilu objavio kako je laž da su kadeti Policijske akademije 'Josip Jović' u Zagrebu igrali Užičko kolo. Nisu, narode moj dragi, piše pater Iko čiji nastavak objave prenosimo u cijelosti:

"Velik broj kadeta na policijskoj akademiji vuče podrijetlo iz Bosne, Hercegovine, Dalmatinske Zagore i Južne Dalmacije – gdje se igra tradicionalno hrvatsko kolo, u mom kraju poznato kao TRUSA, i koje se u sličnim verzijama i pod sličnim imenima igra u brojnim hrvatskim regijama.

'Šteta je što Zagreb to ne zna'

Te večeri su se sigurno zapjevale i pjesme iz drugih krajeva Hrvatske, što bi svakako srcu trebalo biti milo i drago, jer je to znak da naša mladež čuva svoju tradiciju i prakticira je. Šteta je što ova vrlo zanimljiva činjenica nije poznata Zagrebu, ali to kolo se redovito i to gotovo bez iznimke igra na svakoj župnoj svečanosti, vjenčanjima i drugim većim slavljima, te tako spada u najživlje čuvane tradicije narodnog kola u Europi, a možda i na svijetu.

Šteta je, kažem, što to Zagreb ne zna. I što još uvijek ignorantski gleda na kulturu i život svoga naroda u Bosni i Hercegovini, ali i u nekim dijelovima Hrvatske. A strašan je gaf da to, koliko mi je poznato, ni jedan medij nije provjerio, istražio prije nego prenese klevetu. Lampica se trebala upaliti i ranije: pa otkud bi naši kadeti imali kad i gdje naučiti inače ne baš tako jednostavno užičko kolo? Već to pitanje bi trebalo biti alarm jednom novinaru.

'Doći će bolja vremena'

Ah, kako su nam noge hitre na osudu, pljuvanje, zgražanje… a trebalo je samo malo guglati… Naši kadeti su ipak domoljubno svjesni, ponosni, te stoga i jesu zaigrali kolo Hrvata Bosne i Hercegovine. Ali, da će ih sva hrvatska javnost tako prezreti, da će ispasti tako diletantska, da će ih tako olako prezreti i oklevetati – tome se nisu mogli nadati.

Vama, dragi kadeti i kadetkinje! Divim vam se! Volite svoju Hrvatsku, čuvajte svoju tradiciju, pa i onda kad opet hrvatska javnost ispadne ovako nepismena. Doći će i bolja vremena. Ja u vas vjerujem i volim vas, i većina vašeg naroda kojemu ste odabrali služiti! Bolna je spoznaja da u Zagrebu (gdje je sjedište svih ovih kuća i medija) još uvijek vlada tako velika ignorancija kulture, života pa i političke pozicije Hrvata Bosne i Hercegovine. To je pitanje koje uistinu žalosti i zabrinjava. Ali s vama se možemo nadati i vjerovati: doći će bolja vremena dostojna vašeg domoljublja. Meni ste srce osvojili.

Prijatelji, obranimo čast naših kadeta, i osvjetlajmo im obraz: ne, časni hrvatski kadeti nisu igrali nikakvo srpsko kolo, nego kolo hrvatskih pokrajina koje su malo podalje od glavnog grada", stoji u objavi.