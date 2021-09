Briga oko kućnih ljubimaca nije nimalo lak posao. Znaju to svi koju su ikada bili u suživotu s nekom od životinja, neovisno o kojoj se vrsti točno radi. Ipak, poznato je i to kako se većina ljudi odlučuje za kućnog ljubimca imati baš psa koji s vremenom postaje čovjekov najbolji prijatelj i mezimac svih ukućana, ali i prijatelja i susjeda. Dvogodišnja mješanka bichona iz Dugog Sela, kujica Maša, bila je upravo to.

U našu je redakciju pristigla poruka Mašine vlasnice Kate Matijević koja je svom psu htjela osigurati lagodniji i sigurniji život zbog čega ju je podvrgnula kirurškom zahvatu sterilizacije u veterinarskoj ambulanti Dugi Dog u Dugom Selu.

No, Maša kirurški zahvat nije preživjela, a njezina vlasnica tvrdi da je do negativnog ishoda operacije došlo zbog neprofesionalnosti i pogreške veterinara.

'Komplikacije' tijekom zahvata

"Mašu sam 31. kolovoza 2021. godine u jutarnjim satima osobno dovela na operativni zahvat. U tom mi je trenutku na potpisivanje dan dokument na kojem je pisalo koje se pretrage i mjerenja odvijaju prije zahvata, no nisu navedeni nikakvi podaci vezani za Mašu. Nakon mog upita što je s prazninama na dokumentu, odgovoreno mi je da se ti podaci naknadno upisuju. Mašu sam ostavila na operaciji, ne sluteći da će to biti posljednji put kako vidim svoju miljenicu. Od zakazanog termina operacije u 8 sati do 12:27 sati nisam imala informacije o zdravstvenom stanju psa. U 12:27 sati sam zaprimila poziv iz ambulante kojim mi je priopćeno kako kujica nije preživjela operaciju“, kazala nam je Matijević.

Kazala je i to kako se nakon poziva iz ambulante s prijateljima uputila u istu te je po dolasku upitala djelatnike što se dogodilo. Djelatnica koja je obavila zahvat rekla joj je da je Mašino srce stalo jer je imalo anomaliju. Mašina vlasnica dodala je kako joj nije jasno zbog čega se ta anomalija nije otkrila prije zahvata nego tek kada je srce već stalo.

"Djelatnica nam govori kako se pretrage ne rade prije samog zahvata ukoliko sam vlasnik psa to ne traži. Pritom nitko od djelatnika ambulante nije spominjao dodatne kontrole koje su moguće uz nadoplatu“, rekla nam je. „Kada smo rekli djelatnici koja je izvršila zahvat zašto nam nisu rekli za proceduru i zašto nam nisu rekli da te kontrole oni ne rade ukoliko im se ne plati dodatno, gospođa sliježe ramenima i pokušava se opravdati time da su joj vadili nalaz krvi i mjerili tlak“, dodala je.

Veterinarska ambulanta tvrdi da je sve napravljeno po propisima

Upit o cijelom slučaju smo poslali i veterinarskoj ambulanti Dugi Dog. Oni pak tvrde da je sterilizacija psa "obavljena prema zahtjevima i standardima veterinarske struke“ te da do uginuća psa nije došlo slijedom pogreške veterinara obzirom da "nije učinjen niti jedan propust prije i za vrijeme samog zahvata“.

Upitani je li prije operacije bilo potrebno napraviti pretrage i kontrole nad psom kazali su da se "vlasnicima životinja uvijek unaprijed nude i sugeriraju dodatne pretrage koje povećavaju sigurnost operacijskog zahvata“ te da (vlasnici) „donose odluku o dodatnim pretragama sukladno svojim mogućnostima i željama“.

"Komplikacije u obliku uginuća životinje kod ovakvih operacijskih zahvata su izuzetno rijetke, no isto tako i moguće na što se vlasnici unaprijed upozoravaju“, poručio je Zoran Čičak, univ. mag. med.vet. iz veterinarske ambulante Dugi Dog.

Mašino je tijelo nakon uginuća poslano na obdukciju. "Tijelo uginulog psa je u dogovoru s vlasnicima i u skladu s veterinarskom etikom poslano na obdukciju a sve s ciljem jasnog i nedvosmislenog rasvjetljenja cijelog slučaja u korist vlasnika psa i Veterinarske stanice. Vlasnicima je objašnjeno da se psi kao i sve ostale životinje u skladu s važećim propisima zbrinjavaju u spalionici za životinje. U skladu s tim i po našim saznanjima postupa i Zavod za Patologiju“, kazao nam je Čičak dodajući da su u fazi čekanja rezultata obdukcije.

Znaju li uopće gdje je tijelo Maše?

No, Mašina vlasnica tvrdi kako je djelatnici spomenute ambulante napomenula da nakon obdukcije žele da im se vrati pas kako bi je pokopali u Spomengaju u Dumovcu. Dodaje i to da su bili u svakodnevnom kontaktu s Veterinarskim fakultetom te da su iz jednog poziva doznali da je Maša na popisu da završi "sa ostalim psima koje vlasnici ne žele natrag“, za što ona tvrdi da je djelatnicima izričito kazala da želi da im se vrati tijelo psa.

"Prilikom pokušaja dobivanja dokumenata vezanih uz Mašu te njezino zdravstveno stanje na dan operacije, zbog daljnjih pravnih postupaka nailazim na negodovanje i odbijanje iako na iste imam zakonsko pravo. Jedan od dva dokumenta, odnosno kopiju dokumenta, koji sam uspjela dobiti iz ambulante jest službeni papir koji sam potpisala prije samog operativnog zahvata. Djelatnica tvrdi da je to jedini dokument na koji ja kao vlasnica psa imam pravo i da su na tom papiru svi nalazi (nalazi krvi i tlaka) koje su oni napravili prije samog zahvata. Na tom papiru jasno se vidi da nema ni traga nalazima koje su oni učinili prije zahvata nego su samo navedeni i opisan je događaj“, rekla nam je Matijević dodajući da su uspjeli dobiti sliku ultrazvuka, ali ne i nalaze krvi i mjerenog tlaka koje je u početku spominjala djelatnica veterinarske ambulante.

"Nalaze krvi i mjerenog tlaka nismo uspjeli dobiti jer djelatnica mijenja iskaz i tvrdi da nisu niti vadili krv niti mjerili tlak. Drugim riječima, bez ijedne provjere ili kontrole stanja psa su izvršavali zahvat“.

"Tijekom jednog od mnogobrojnih posjeta ambulanti, 7. rujna sam upitala djelatnicu gdje je pas jer ju želimo pokopati i gospođa odgovara da je pas još uvijek na patologiji iako se pas u to vrijeme nalazio u Spomengaju u Dumovcu jer je službeni pokop naše Maše bio 8. rujna. Djelatnici ambulante, do dana današnjeg ne znaju da je Maša pokopana“, kazala je.

O svemu obaviještene nadležne inspekcije

Iz Policijske postaje Dugo Selo su nam potvrdili da su 31. kolovoza zaprimili dojavu vlasnice psa o uginuću istog u veterinarskoj ambulanti u Dugom Selu.

"Policijska postaja Dugo Selo 31. kolovoza 2021. god. zaprimila dojavu vlasnice psa navodeći da joj je u veterinarskoj ambulanti u Dugom Selu uginuo pas, te da su joj službenim putem potrebni podaci odgovorne osobe zbog poduzimanja daljnjih pravnih aktivnosti. Postupajući po traženju, potvrđen je događaj u kojem je vlasnica psa dogovorila određene usluge (između ostalog i operativni zahvat) za svog psa u veterinarskoj ambulanti ostavivši ga u jutarnjim satima 31. kolovoza, no, pas je prilikom operativnog zahvata uginuo", kazali su nam iz policije.

Također, kazali su nam i to da su o događaju obaviještene nadležne inspekcije.