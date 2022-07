Je li vam se ikad dogodilo da ostavite automobil na parkiralištu, a po povratku vidite da ga je netko izgrebao? Obično se teško pronaći počinitelja, ali ovom Zagrepčaninu to je pošlo na rukom, a svoje bizarno iskustvo opisao je i na Facebook profilu:

"Tržnica Špansko danas. Parkiram auto, prazan parking, odem nešto kupiti, zaboravim novčanik i okrećem se minutu nakon što sam izašao iz auta. Idem prema autu i vidim čovjeka kako mi duboko ključem grebe auto. Pitam ga što to radi? On sprema ključ u džep, nasmije se i kaže mi u oči: "Ne znam o čemu pričate." Hodam za njim i zovem policiju. On sjeda u kafić 50 metara od mog auta i smije se. Čekam. On naručuje pivu. Dolazi policija. Radi zapisnik.

'Zlo je jednostavno u čovjeku'

On u jednim trenu odlazi u wc, valjda se sjetio oprati ključ i ruku od mog laka. On gleda u mene i policiju i kaže da nema nikakve veze s događajem. Sutra idem na policiju i pokrećem postupak. Auto mi je kasko osiguran i to me neće koštati ništa no da je mamin, da je tvoj, da je nečiji bez kaska, koštalo bi do 10.000 kuna", prepričava Marko Vrdoljak.

U nastavku objave pojašnjava da dotičnog gospodina nikad u životu nije vidio te zaključuje:

"Zlo je jednostavno u čovjeku i iz čista mira u nekome trenu može se manifestirati u nasumičnoj situaciji. Bio sam ljut, onda zbunjen, onda tužan", govori Marko i postavlja pitanje: Kako biste vi reagirali na sve ovo? "Ja upravo razmišljam u predivnoj fotografiji koju ću snimiti ovo ljeto", kaže Marko.