Među roditeljima u Istri zavladala je panika nakon što su u školama i vrtićima izmjerene koncentracije kancerogenog plina radona četiri puta veće od dozvoljenih. Prijete da će djecu ostaviti kod kuće, dok se škole i vrtići pitaju kako je uopće moguće da nisu o tome obaviješteni. Mjerenja su, naime, provedena još 2015. godine.





Roditelji su jako zabrinuti

‘Jako smo zabrinuti jer očito da dugotrajna izloženost može imati znatne zdravstvene posljedice… Ja mislim da je većina roditelja neinformirano pa ne reagiraju u vezi toga. Zato se nije puno roditelja odazvalo jer je tek ta informacija izašla u javnost u četvrtak’, kazale su mame Helena i Sanja za RTL.

Sama informacija stoji na stranicama Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost od 2015., no nitko za to nije znao. ‘Mi kao škola nažalost smo saznali o toj informaciji u četvrtak i to preko Glasa Istre, dakle lokalnog dnevnog tiska’, rekla je ravnateljica škole Giuseppina Martinuzzi u Puli, Susanna Celron.

Zavod nema zakonsku obavezu ikoga obavijestiti

Iz Zavoda su za RTL kazali kako nemaju zakonsku obvezu ikoga obavještavati. Rezultate mjerenja objavljivali su u hodu na radonskom zemljovidu. ‘Mi mapiramo Hrvatsku indikativno, i tamo gdje se pokaže da su vrijednosti veće, radit ćemo određeni akcijski plan za cijelu Hrvatsku koji će za te vrijednosti dati neke preporuke’, rekla je ravnatelj DZRNS Saša Medaković.

Do kraja ove godine trebali bi biti dostupni podaci za ostale županije, kao i cjeloviti akcijski plan. Grad Pula pokrenut će ponovljeno jednogodišnje mjerenje. ‘Za sljedeći tjedan imamo kao prvu mjeru upoznavanje roditelja sa realnom situacijom, dakle što je to radon, kako se može za prvi put to riješiti a nakon toga je Grad u suradnji sa državnim zavodom već naručio drugo mjerenje’, rekla je ravnateljica Cerlon.