PACIJENTI IZABRALI: Najbolja medicinska sestra je Josipa Dominiković, a najliječnik je Duško Kardum

Najsestra u 2020., Josipa Dominković, prvostupnica je sestrinstva, a najliječnik je docent gastroenterologije Duško Kardum

Udruga hrvatskih pacijenata dodijelila je u srijedu 15. po redu zahvalnicu za najsestru i najliječnika u 2020. zaposlenicima KB Dubrava i to medicinskoj sestri Josipi Dominković i docentu gastroenterologije Dušku Kardumu.

Najsestra u 2020., Josipa Dominković, prvostupnica je sestrinstva, radi u Zavodu za abdominalnu kirurgiju i jedna je od prvih medicinskih sestara koja je ušla u covid-19 zonu u bolnici.

Požrtvovna medicinska sestra

Riječ je o savjesnoj i požrtvovnoj medicinskoj sestri koja je odradila sve zadaće u novonastaloj, tada i nepoznatoj, situaciji vezanoj uz koronavirus. Ona je primjer medicinske sestre koja, osim stručno obavljenog posla, ima i izraženu empatiju te u najtežim situacijama reagira vrlo pribrano, staloženo i profesionalno, obrazložili su iz Udruge hrvatskih pacijenata.

“Velika mi je čast primiti zahvalnicu upravo od oboljelih. Nama sestrama je to nešto najvrijednije što možemo u svom poslu doživjeti. Meni je veliki ponos što sam medicinska sestra, jer je to najljepši i najhumaniji posao na svijetu, i ovu zahvalnicu želim posvetiti svim svojim kolegicama, svim medicinskim sestrama i tehničarima”, rekla je novinarima Dominković.

Empatičan i blag liječnik

Za najliječnika je izabran docent i gastroenterolog Duško Kardum, sudionik Domovinskog rata, autor više znanstvenih i stručnih radova te omiljen među pacijentima i kolegama zbog svoje empatije, požrtvovnosti i blagosti. Kardum je na početku epidemije bio narušenog zdravlja, ali se neovisno o tome odlučio uključiti u rad s najtežim pacijentima u intenzivističkom centru KB Dubrave te je prebolio koronavirus.

“Strašno sam ponosan da smo pred ovom zgradom, i dvije vrste emocija me hvataju- jedna je zahvala Božjoj providnosti da me usmjerila na liječničko zvanje i da sam mogao sudjelovati u svemu ovome. A druga..jasno vam je da na ovome mjestu mogao stajati bilo tko od stotine liječnika i sestara. Drugi osjećaj je ponos. U životu čovjek prođe svašta, ali kad imate mogućnost stati kraj bolesničkog kreveta i učiniti nešto dobro, pomoći da se netko vrati svojoj obitelji, to su nemjerljivi osjećaji”, istaknuo je Kardum.

Izrazio je nadu da će se svi brzo izvući iz situacije vezane uz koronavirus te da će ova čudnovata vremena donijeti i nekih dobrih stvari za pojedinaca i društvo.

Šef Udruge: ‘Zaposlenici KB Dubrava su anđeli nade’

Predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata Marijo Drlje rekao je da se dodjelom zahvalnica želi barem jednom godišnje zaboraviti na kritike prema zdravstvenom sustavu i iskazati iskreno divljenje i zahvalnost svima koji rade za dobrobit oboljelih.

Drlje je dodao kako KB Dubrava podnosi najveći teret u epidemiji koronavirusa te da su njeni zaposlenici “anđeli nade”, a da su zahvalnice veliko hvala, ne samo dobitnicima, već i svim zaposlenicima bolnice.

Dodjeli zahvalnica su prisustvovali i ravnatelj KB Dubrava Ivica Lukšić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić i brojni zaposlenici te bolnice.