Više je razloga zašto divljaju cijene nekretnina i zašto će se njihov vrtoglavi rast nastaviti, ali najviše ih pogoni inflacija. Drugi razlog su niske kamate na štedne uloge od kojih više nema nikakve koristi, piše Slobodna Dalmacija.

Prije velike svjetske krize 2008., oni koji su na bankama imali štednju u vrijednosti jednog prosječnog stana, znali su dobivati u kamatama neznatno manje nego što bi zaradili od najma da su kupili nekretninu, ali danas to više nije tako, pa se kapital seli na tržište nekretnina. Makar se ta investicija isplatila tek za dugih 20 ili 30 godina.

Treći razlog je nedostatak radne snage i raspoloživog građevinskog zemljišta, što tjera tvrtke koje se bave građevinskim inženjeringom na drastično podizanje cijena. Konačno, živimo u nesigurnim vremenima, kada mnogi radije ulažu u nekretnine gdje je rizik puno manji.

Cijena kvadratnog metra u Dalmaciji

Kvadratni metar nekretnine je poskupio jer je poskupio građevinski materijal zbog zastoja proizvodnje u pandemiji. Slobodna Dalmacija piše da se u Splitu cijena kvadratnog metra kreće oko 2500 eura, odnosno u vrijednosti od oko tri i pol prosječne neto plaće u Dalmaciji. Tako je i u, primjerice Švedskoj gdje su veće plaće. Stanovi na pristojnim gradskim lokacijama postaju nedostižni, a cijena takvih nekretnina za četveročlanu obitelji starta od 450 tisuća eura nadalje.

Posebno se traže novogradnje. Cijene takvih stanova u Splitu, koje su se prije pet godina na južnim pozicijama uz more kretale oko dvije tisuće eura po metru četvornom, danas su narasle gotovo pa duplo.

"Da, donekle ste u pravu kad to kažete, zaista su prilično narasle, s tim da bih ja precizirala da se tu ne radi o novogradnjama, nego o stanovima novije gradnje, starima sedam, osam godina, a koje razlikujemo u odnosu na one nekretnine koje su netom izgrađene ili one koje su podignute još u socijalizmu ili ranije.

Znači, cijene su u Splitu zaista visoke jer su izvođači radova ti koji diktiraju uvjete rada. Nemaju dovoljno radne snage, a i ono što imaju razvučeno je na nekoliko gradilišta, i zato se ne žele s investitorima pogađati oko konačne cijene. Interesantno je da više nema ni stanova u pretprodaji. Investitori žele sami dovršiti zgradu, i tek onda prodavati stanove, jer očekuju da će njihova cijena u međuvremenu ozbiljno porasti", rekla je za Slobodnu Dalmaciju Anita Lozo, agentica za posredovanje u prometu nekretnina.