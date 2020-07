OSJEČKO-BARANJSKI ŽUPAN ANUŠIĆ: ‘Nastavljamo realizaciju projekta Slavonija, Baranja i Srijem’

‘U narednih godinu dana namjeravamo prikupiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi 2022. godine počeli graditi novi Klinički bolnički centar u Osijeku’, naglasio je Anušić

Potpredsjednik stranke i predsjednik osječko-baranjskog HDZ-a Ivan Anušić u petak se osvrnuo na novu financijsku perspektivu Projekta Slavonija, Baranja i Srijem te je najavio kako se ulazi u novi četverogodišnji ciklus i nastavlja s realizacijom velikih projekata.

“Posebice bih istaknuo činjenicu da će Hrvatska dobiti 22 milijarde eura od Europske unije. To je za Hrvatsku veliki novac, to je više nego jedan državni proračun i zadatak nam je taj novac realizirati kroz projekte“, rekao je Anušić na konferenciji za novinare županijskog HDZ-a.

U planu izgradnja nove bolnice u Osijeku

Pojasnio je kako je u tih 22 milijarde eura osigurano 400 milijuna eura više za regije kojima je potrebna dodatna potpora jer imaju problema u gospodarstvu i demografiji, te je osigurano 100 milijuna eura više za ruralni razvoj.

“Na tome smo i do sada radili kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem s čime nastavljamo i dalje. Ishođena je građevinska dozvola za izgradnju Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće i u kolovozu raspisujemo natječaj za njegovu izgradnju”, rekao je osječko-baranjski župan. Regionalni centar za gospodarenje otpadom je, navodi, u fazi projektiranja, a kad je riječ o Kliničkom bolničkom centru, u tijeku je odabir pružatelja usluge za izradu Studije izvedivosti, završava se postupak javne nabave velike vrijednosti i rješava se darivanje zemljišta.

U narednih godinu dana namjeravamo prikupiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi 2022. godine počeli graditi novi Klinički bolnički centar u Osijeku, naglasio je Anušić.

‘Na odluku Megglea ne možemo utjecati’

Dodao je i kako je u perspektivi i značajan projekt gradnje Gospodarskog centra u zapadnom dijelu Osijeka. Za gradnju Centra je dovršena projektna dokumentacija, to je veliki projekt koji će dugo trajati, ali će u konačnici dati cijeloj istočnoj Hrvatskoj lokaciju na kojoj će se moći odražavati sve vrste sajamskih priredbi pa i onih međunarodnog karaktera“, najavio je Anušić.

Na pitanje novinara vezano za činjenicu da je Meggle grupa najavila zatvaranje tvornice u Osijeku, Anušić je podsjetio da je kao župan odmah reagirao u cilju očuvanja radnih mjesta.

“Nakon sastanka s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković na kojoj su bili i predstavnici Megglea jasno je da Meggle odlazi iz Osijeka. To je poslovna odluka na koju ne možemo utjecati“, ustvrdio je.

Cilj je zadržati 160 radnika mljekare

Istaknuo je kako je cilj zadržati tih 160 radnih mjesta, da tvornica za preradu mlijeka radi te nastavi surađivati sa kooperantima. Po njegovim riječima za to ima šanse, jer razgovori i dalje traju.

“Meggle ostaje ovdje do kraja godine, a do tada imamo vremena naći strateškog partnera koji je spreman preuzeti tvornicu i nastaviti s proizvodnjom. Upoznao sam i premijera Andreja Plenkovića s problematikom i on je rekao da je bitno da tvornica opstane, pa očekujemo da će se Vlada uključiti kako bismo spasili radna mjesta i proizvodnju. Očekujem da će sve završiti dobro“, rekao je Anušić.

Dodao je da za sada ne može otkriti tko su potencijalni strateški partneri jer razgovori još traju.

‘Došlo je do popuštanja mjera pa je više zaraženih’

Vezano za epidemiološku situaciju na području županije, Anušić je rekao da se svi trebaju držati preporuka epidemiologa. Rekao je i da je broj zaraženih na području županije velik jer je županija treća po broju stanovnika u Hrvatskoj. Dodao je kako sve službe rade odgovorno i očekuje da će dobiti borbu protiv koronavirusa i po drugi put.

“Došlo je do popuštanja mjera i logično je da imamo puno zaraženih, no situacija je pod kontrolom. Za razliku od prvog vala, puno je manje osoba na respiratoru i puno je manje preminulih u odnosu na prvi val“, zaključio je.

Zašto je HNS zabranio nazočnosti gledatelja na tribinama

Komentirajući odluku Hrvatskog nogometnog saveza prema kojoj će 25. srpnja na stadionu Gradski vrt NK Osijek i NK Lokomotiva ipak igrati pred praznim tribinama, iako je županijski Stožer Civilne zaštite prethodno dopustio nazočnost gledatelja, Anušić je rekao da će se gledatelji zasigurno okupiti oko stadiona.

„To će biti puno veći problem jer neće biti moguće provoditi epidemiološke mjere“, rekao je, te dodao kako ne zna iz kojeg razloga je HNS donio odluku o zabrani nazočnosti gledatelja na tribinama.