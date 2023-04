Smještaj u domovima najpovoljnija je opcija za studente, no često taj smještaj, osim prednosti, ima i svojih nedostataka. Portalu Net.hr javio se jedan student koji je želio podijeliti svoju priču, o kako kaže, ne baš najboljim uvjetima za život u studentskom domu u Osijeku.

Kako nam je naveo u podužem pismu, s kvalitetom života u tom domu studenti nikako nisu zadovoljni, a na početku ove akademske godine dočekalo ih je i povećanje cijena smještaja. "Dugo sam šutio misleći da će se stvari u skorije vrijeme poboljšati, no to se nije dogodilo niti će se dogoditi. Živim u studentskom domu u Osijeku i ne mogu više šutjeti. Svaki put kada dobijem mail od uprave, skamenim se jer znam da su uveli novo pravilo koje će nam smanjiti kvalitetu našeg života u domu“, započeo je svoju priču.

"Iskreno, ima toliko toga što bih mogao reći i isprva nisam znao odakle krenuti, ali vjerujem da je najbolje da krenem od cijene, pa da kasnije možete shvatiti kako cijena nije u skladu s kvalitetom smještaja i uvjeta u njemu“, navodi.

Šok na početku godine

"Na početku ove akademske godine cijena je za sve porasla sa 550 kuna na 750 kuna. Bili smo jako ljuti što se cijena toliko odjednom podignula, no prihvatili smo to, jer nije da možemo birati. Ne bi to bila toliko strašna stvar da su nam pravila i uvjeti ostali isti kao i prošle godine. Umjesto da smo dobili više toga za veću cijenu, uskratili su nam puno toga“, priča nam ovaj mladić koji studira u Osijeku.

Do sada je, kako kaže, bilo moguće da svaki student može dovesti nekoga u "goste" na 5 noćenja mjesečno, da bi im odjednom s tih 5 noćenja mjesečno, smanjili na dva noćenja u cijeloj. "Naravno da su se studenti žalili i govorili kako nije u redu jer imamo obitelji i prijatelje koje ne vidimo na duže vrijeme i htjeli bi da nam dolaze, ali to je sada nemoguća misija. No, hvala Bogu pa je uprava bila razumna i dopustila nam da uz 2 noćenja godišnje, za bilo koga, 2 puta mjesečno možemo dovesti samo članove uže obitelji. Ipak nitko od nas nema rodbine, prijatelje, curu/dečka pa zašto bi nam dali to pravo za svakoga... Ne znam jesu li oni svjesni da ovdje postoje i studenti koji su zaručeni i imaju djecu, ali to nije očito bitno jer dok nema burme na ruci, oni nisu uža obitelj“, kaže.

Druga stvar koja je jako uzrujala studente je novo pravilo što se tiče kvarova i šteta u smještaju. "Došlo je novo pravilo gdje ćemo od sada za svaki kvar i svaku nastalu štetu morati dodatno platiti. Ovdje ne govorim o šteti koja je nastala namjerno i o uništavanju inventara. Ako nam se slučajno zaštopa umivaonik ili tuš morat ćemo platiti 15 eura. Ako bude kamenca na slavni, također ćemo morat platit 15 eura“, kaže nam.

"Najveći problem je što su domovi, ne računajući Novi Paviljon, već stari i nešto poput kamenca i poput zaštopanog umivaonika je normalna stvar. Majstor nam je rekao da će nam se često događati da nam se zaštopa umivaonik jer je star i prije ga nisu dobro čistili pa je sve otišlo u cijevi. I ja bi sada trebao svaka 2 tjedna davati 15 eura??? Nije li dovoljno što i previše plaćam dom??“, kaže nam uzrujano ovaj student.

"Ali nije to sve! Ako nam se pokida daska za WC, morat ću dati 25 eura za novu, jer očito sam ja kriv što je ta daska tu otkako se dom otvorio i što se može pokidat svaki put kad sjednem na nju jer je razmrdana od dana kada sam ušao u ovu sobu“, govori nadalje.

Nemaju osnovne stvari?

"Kada plaćate nešto, očekujete da će te imati makar osnovne stvari što vam trebaju, npr. toplu sobu tijekom zime, toplu vodu, frižider, klimu, po mogućnosti zavjese ili rolete. To bi bilo jako lijepo, zar ne? E pa upravo te osnovne stvari u Novom domu ne postoje. Tijekom zime je toliko hladno da se morate pokriti s 5 deka i jorganom (ne šalim se) i uz to spavati u debelim čarapama, dugačkoj trenirci i duksi, s glavom ispod deke, kako bi se mogli ugrijati. S obzirom da nemamo niti rolete niti zavjese, privatnost ne postoji i sve što radite u sobi radite uz poglede ekipe iz Novog Paviljona. Tople vode nikada nemamo, sretni smo ako u ranim jutarnjim satima uhvatimo malo mlake vode kako bi se mogli otuširati“, kaže.

Ništa lakši život nije niti tijekom ljeta. "Tijekom ljeta je toliko vruće jer nemamo klimu, ali ni zavjese ni rolete, studenti znaju spavati po hodnicima jer je neizdrživo. Na svakom katu nalazi se jedan manji frižider, gledajte da je po katu 50-ak studenata“, ukazuje nam na niz problema ovaj student.

"S druge strane, novi paviljon ima klimu, toplu vodu, dobro grijanje, rolete, frižider u sobi i plaćaju istu cijenu kao i mi koji nemamo ništa od toga. Recite mi kako može cijena novog paviljona i cijena starog doma biti ista??? Luksuz s jedne strane, bijeda s druge, ali ista cijena“, kaže nam.

"Mi ovdje živimo i trebali bi se osjećati kao kod kuće, jer ovdje provodimo više vremena nego doma s obitelji. Umjesto da se osjećamo lijepo, osjećamo se kao u zatvoru jer nam je gotovo sve uskraćeno. Mi ovdje živimo i plaćamo smještaj, ne bi li onda trebali imati dobre uvjete za život? Ne bi li ja onda trebao biti bilo kada u mogućnosti dovesti nekoga kod sebe ako ću poštovati pravila ponašanja i mir u domu?", pita se ovaj student.

"Mogu postaviti još 100 takvih pitanja ali mislim da ste shvatili poantu ovoga svega. Ovo je sastavljeno s nadom da će se stvari promijeniti, i zadnja nada nam je progovoriti javno o tome jer do sada su nas slušali, ali nas zapravo nisu čuli. Da imamo izbora i da su nam financijske situacije stabilne, većina nas bi se odavno iselila i našla stanove, ali to je nemoguće jer jedva spajamo kraj s krajem“, kazao nam je ovaj mladić, koji je zbog straha od izbacivanja iz doma želio ostati anoniman.

Prednosti i nedostaci

Upit o kvaliteti smještaja poslali smo i Studentskom centru u Osijeku. Pitali smo ih zašto je cijena smještaja u Novom paviljonu ista kao i u starijem smještaju, je li istina da domovi nemaju niti zavjese niti rolete, zašto nema tople vode te je li istina da će studenti morati plaćati štetu zbog nastalih kvarova u domu. Što se tiče cijene, iz Smještaja studenata Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kazali su nam da je na inicijativu ravnatelja Studentskog centra u Osijeku, 27. lipnja 2022. godine Upravno vijeće donijelo je Odluku o cijenama smještaja u studentskim domovima za akademsku godinu 2022./2023.

"Svaki studentski dom ima svoje prednosti i nedostatke. Primjerice, u odnosu na Novi paviljon i Studentski dom IGK, gdje najčešće četiri stanara dijele jednu kupaonicu, u Novom domu, koji navodite kao „stari“, studenti (dva cimera) imaju vlastitu kupaonicu u sobi. Osim veće privatnosti, sobe u Novom domu su i prostranije (oko 25 m2). Nadalje, 2017. godine završena je rekonstrukcija Studentskog doma IGK, stari dom je u potpunosti obnovljen te nudi slične sadržaje kao i Novi paviljon - osim fitness dvorane, koju i tako pravo imaju koristiti svi stanari osječkih studentskih domova“, odgovaraju nam.

Navode da su predstavnici stanara Odbora studentskog doma na sastanku održanom s predstavnicima Uprave Studentskog doma u Osijeku, 2. veljače 2023. iznijeli probleme vezane uz nedovoljno toplu vodu i jačinu grijanja u sobama Novog studentskog doma te nedostatak zavjesa u sobama istoga doma.

"Po pitanju iznesenih primjedbi na nedovoljno toplu vodu i nedovoljnu jačinu grijanja u sobama u Novom studentskom domu, u odgovoru na primjedbe Odbora studentskog doma od 9. veljače 2023., predstavnici stanara obaviješteni su da je u planu zamjena kotla, kojim bi se navedeni problemi trebali riješiti. Također, trenutačno se radi i na postupcima prijave za energetsku obnovu doma. U tijeku je i prikupljanje ponuda dobavljača za zavjese te će se po završetku istoga pokrenuti postupak javne nabave“, kazali su nam.

Aktualna Odluka o iznosima naknade štete u studentskim domovima na snazi je od 27. siječnja 2023. Do danas je odrađeno na desetke popravaka kvarova u studentskim sobama, među kojima su najčešći začepljeni odvodi. "Niti jednom stanaru studentskog doma nije naplaćen trošak popravka nijednog kvara koji je sam prijavio ili je zatečen prilikom redovnog ili izvanrednog pregleda sobe, u što ulazi i spomenuto čišćenje odvoda", odgovaraju na pitanje o naknadi štete.

"Prema čl. 13. Pravilnika o domskom redu, studenti imaju pravo na pravodobno i kvalitetno otklanjanje kvarova u studentskom domu i studentskoj sobi. No isto tako, sukladno čl. 34. Pravilnika, stanar studentskog doma obavezan je nadoknaditi svaku štetu koju sam prouzroči na objektu, odnosno opremi studentskog doma, što uključuje i štetu koja nastane zbog nečišćenja odvoda", stoji u odgovoru.

Za štetu koju prouzroči više stanara zajedno, svi sudionici odgovaraju solidarno, kao i poticatelji i pomagatelji. Visinu štete utvrđuje voditelj studentskog doma na temelju zapisnika o učinjenoj šteti te prema Odluci ravnatelja o iznosima za pojedinačne štete.

Studenti ne prijavljuju kvarove

"Nažalost, prema izvještajima tehničke službe s terena, upravo je nečišćenje odvoda, bacanje ostataka hrane i neuklanjanje kose i dlaka u odvodima, najčešći uzrok začepljenja tuševa i umivaonika", navode iz Smještaja.

"Velik problem predstavlja činjenica da studenti nerijetko ne prijavljuju kvarove u sobi, što može eskalirati u ozbiljnije probleme u samoj zgradi doma te uzrokovati znatno veću štetu ili opasnost - primjerice, izlijevanje vode u sobu ispod zbog začepljenja odvoda; nego se isto najčešće detektira prilikom redovnih i izvanrednih pregleda soba i kontrola ostvarenog prava“, upozoravaju.

"Ovim putem pohvaljujemo sve studente koji sobe održavaju u urednom stanju te pravovremeno prijavljuju kvarove i oštećenja u sobama. Izdvajamo važne čl. Pravilnika o domskom redu koji je javno dostupan na mrežnoj stranici Studentskog centra te na oglasnim pločama svih domova:

Stanar studentskog doma, prema čl. 21. Pravilnika o domskom redu, dužan je čistiti i uređivati sobu u kojoj je smješten te selektivno odlagati otpad u spremnike za razvrstavanje otpada na za to predviđenim mjestima, a u zajedničkim prostorijama, sanitarnim čvorovima i okolišu doma dužan je održavati primjeren red i čistoću. Stanari su dužni redovito čistiti odvode u tuševima i umivaonicima, kako bi spriječili nastanak začepljenja te štetu od izljeva vode. U studentskom domu nije dopušteno bacanje otpadaka i drugih predmeta izvan prostora određenih za odlaganje smeća.

Nadalje, prema čl. 24. stanar doma obavezan je prijaviti na recepciji studentskog doma svaki kvar ili oštećenje nastalo u sobi, u zajedničkim prostorijama, na instalacijama i opremi odmah po nastanku, popunjavanjem obrasca za prijavu kvara i oštećenja. Prema čl. 8. Pravilnika o domskom redu, djelatnici Studentskog centra u Osijeku provode redovne i izvanredne preglede soba u svrhu utvrđivanja načina održavanja soba i inventara. Ako se prilikom pregleda ustanovi nastanak štete na inventaru, primijenit će se odredbe o materijalnoj odgovornosti stanara“, navodi se u odgovoru na upit Net.hr-a iz Smještaja studenata Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.