Predstavnici saborske oporbe u petak su se usprotivili mogućnosti da se davanje potpore poduzetnicima uvjetuje cijepljenjem, ocijenivši to protuustavnim i diskriminatornim, a Vladu i Nacionalni stožer pozvali su da bolje obrazloži i uvjeri građane u koristi od cijepljenja.

"Ako premijer smatra da u Hrvatskoj treba biti obavezno cijepljenje, onda neka to predloži Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ako ne smatra, onda neka to kaže. Uvjetovanje dobivanja potpora, ovisno o tome jesu li cijepljeni, ne podržavam. Neka se premijer vrati u kolosijek normalnih ustavnih i zakonskih izjava", poručio je SDP-ov Arsen Bauk u izjavi novinarima u Saboru.

Bauk: Vrijeme je za ukidanje nepotrebnih ograničenja

Odgovornost za podbačaj cijepljenja, kao i za sve drugo, uvijek dolazi s vrha, dodao je ustvrdivši da je očito je bila loša kampanja ako nisu postignuti željeni rezultati.

Bauk poziva ljude da se cijepe i smatra da se situacija može poboljšati malo jačom medijskom promocijom cijepljenja i izbjegavanjem gluposti, poput onih da se ljudi cijepe u tajnosti kada ostane višak cjepiva.

"Ukinuo bih ograničenja za one koji su cijepljeni jer više nisu potrebna. Ne vidim potrebu da u Saboru radimo pod epidemiološkim uvjetima jer smo svi ili preboljeli covid ili smo cijepljeni, a oni koji nisu neka budu u pokrajnjoj dvorani. Doista je vrijeme da se nepotrebna i bizarna ograničenja ukinu“, apelirao je.

Uskraćivanje potpora poduzetnicima nije poticanje na cijepljenje nego upravo obrnuto, tome se treba pristupiti na drugačiji način, ocijenio je Bauk. Nikola Grmoja istaknuo je da se Most oštro protivi uvjetovanju dobivanja potpora cijepljenjem poduzetnika.

Grmoja: Uvjetovanje potpora cijepljenjem je diskriminatorno

"Pokazuje se da su loša Vladina epidemijska politika i kompromitirani Stožer, kao i loša komunikacijska politika, doveli do toga da imamo više od 300.000 doza cjepiva viška, sada bi se to rješavalo preko leđa poduzetnika kojima bi se uvjetovalo cijepljenje u zamjenu za dobivanje potpora. To je diskriminatorno i protuustavno i protiv toga ćemo sigurno ustati u Hrvatskom saboru", najavio je.

Ljude se na cijepljenje može potaknuti jedino ako ih uvjerite da je za njih bolje cijepiti se nego zaraziti se, no, problem je u tome što smo imali histeriju u kojoj se pretjerivalo oko epidemije i bolesti, smatra Grmoja.

Napominje da bolest nije bezazlena, pogotovo za starije, ali za većinu populacije je neopasna i ljude treba uvjeriti da im se više isplati cijepiti se, posebno ako su mlađe dobi, uz rizike koji su uvijek mogući.

"To je loše komunikacijski odrađeno, a bilo je i licemjernih odluka i dvostrukih kriterija Stožera, druženja političara za vrijeme kampanje, kažnjavanja ljudi zbog nepridržavanja distance i nenošenja maski. Odustali smo od temeljnih postulata znanosti i sad se mene pokušava uvjeriti da je zaštićeniji onaj koji se cijepio nego ja koji sam prebolio koronu, a to su osnove epidemiologije. Ne treba pretjerivati, treba uključiti zdrav razum i donositi razumne odluke", kazao je.

Grmoja smatra kako je vrijeme da počnemo živjeti s koronavirusom, odnosno da one koji su stariji, bolesni i imunokompromitirani zaštitimo, a ostali se vrate životu jer psihološke i ekonomske posljedice mogu postati puno opasnije nego sam virus.

Bartulica: Potpore se daju jer ljudi ne smiju raditi

"Prije deset dana sam bio u Hercegovini, gdje nema maski ni drugih mjera, a ne vidim da su im brojke puno lošije nego naše. Oni su sad na zelenoj listi, kao i mi. S druge strane, imamo zemlje koje su puno više procijepljene, a daleko veći broj zaraza“, naveo je Grmoja.

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta kaže kako ih je najava premijera pomalo šokirala jer ima puno razloga zašto se netko ne želi cijepiti, podsjetivši da se potpredsjednik Vlade Boris Milošević zarazio unatoč tome što se cijepio.

"Još puno toga ne znamo o mogućim nuspojavama jer postoji izraelska studija koja govori da za mlade, zdrave muškarce određeno cjepivo može biti riskantnije nego sam koronavirus, jer se nakon cijepljenja razvija srčana bolest", rekao je.

Plenkovićeva najava je u najmanju ruku sporna, izazvat će puno reakcija i mogli bi doći do diskriminacije velikog broja ljudi. I dalje ćemo dizati glas protiv toga jer ovo sve skupa ne ide u dobrom smjeru, poručio je. Potpore se daju jer ljudi ne smiju raditi zbog nametnutih mjera, ističe Bartulica, a ne zato što ne žele. Govori se već o novim sojevima virusa i postavlja se pitanje je li cijepljenje učinkovito protiv tih sojeva.

"Život mora ići dalje, a uvjetovanje i pritisak na ljude nam se ne sviđa, kao ni najava da će se masovno cijepiti djecu jer se o tome ponajprije treba pitati roditelje", rekao je Bartulica.