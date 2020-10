OPORBA PROZVALA BANDIĆA ZBOG SPOROSTI OBNOVE NAKON POTRESA: ‘Urušavaju se krovovi, padaju žbuka, cigle…’

Bandić smatra da je grad u sedam mjeseci od potresa puno napravio te poručuje da brinu o sigurnosti svakog građanina, no naglašava da mogućnosti da žbuka pada može postojati još godinama

Oporbeni zastupnici u utorak su na aktualnom satu sjednice Gradske skupštine prozivali Milana Bandića zbog sporosti obnove grada nakon potresa, zapošljavanja te projekta Blok Kvatrić, a on im je preporučivao da pročitaju “Rat i mir” te im odbijao odgovarati “jer ne razumiju investicije”.

SDP-ov Matej Mišić predbacio je gradonačelniku da je stanje sigurnosti u Zagrebu loše te navodio primjere urušavanja krovova, padanja žbuke i cigli u centru grada, upitavši ga dokad će Zagreb funkcionirati po principu sreće.

“Dobit ćete knjigu “Rat i mir” pa pročitajte kad ćete imati vremena”, odgovorio mu je gradonačelnik, a isti odgovor uputio je i Mišićevom stranačkom kolegi Darku Lioviću čije je pitanje isto išlo u istom smjeru.

Mišić mu je na to poručio da je poruka koju je poslao “ispod dostojanstva funkcije gradonačelnika.

“Građani su premudri u odnosu na vas, ja šaljem poruku vama”, odgovorio mu je Bandić.

‘Puno smo napravili, brinemo o sigurnosti’

Bandić smatra da je grad u sedam mjeseci od potresa puno napravio te poručuje da brinu o sigurnosti svakog građanina, no naglašava da mogućnosti da žbuka pada može postojati još godinama.

SDP-ovoj Lari Kvesić odgovorio je da su u ovih sedam mjeseci obnovili preko pola škola i dječjih vrtića, a ostalo će do 1. rujna 2021. Kvesić je Bandiću spočitnula da obnova ide presporo te ga upitala zašto se plaćaju skele dok se radovi na školama ne izvode ili se izvode sporo.

Bandić: Moramo poštivati zakone, propise i struku

“Ide dinamikom i tempom kojim je moguće, moramo poštivati zakone, propise i struku”, naglašava Bandić.

Nestranački Renato Petek osvrnuo se na projekt Blok Kvatrić koji je danas na dnevnom redu sjednice, usporedivši ga s projektom “zagrebački Mahattan”. “Možete li se suzdržati od takvih štetnih prijedloga”, upitao je gradonačelnika, koji mu je poručio da ne može odgovarati čovjeku koji ne razumije investicije.

‘Povećaju se zapošljavanja unatoč koroni’

Tomislav Tomašević (Zagreb je naš) prozvao je Bandića zbog broja zaposlenih u gradskoj upravi, navevši da ih je do ovog trenutka 2809. “Ove godine, unatoč koroni i potresu se povećava za 150 ljudi, unatoč rupi u proračunu”, istaknuo je, upitavši kako se to namjerava opravdati i platiti.

“Na ovih 150 ćemo primit još 800 ljudi, pripravnika do kraja godine, Mislim da će vas to razočarati. Tako da možete pratiti i tu situaciju. To je pitanje vizionara. Žao mi je što to ne vidite.”, odgovorio mu je Bandić.

Gradonačelnik je na apel gradskog zastupnika Tomislava Stojaka da se ubrzaju imovinsko-pravni odnosi i projekt Baštijanove, rekao da je ona prioritet, uz Jarunski most i produženu Sarajevsku. “To su prioriteti za slijedeći mandat, bit će uvršteni u proračun za iduću godinu”, dodao je.

SDP-ov Saša Molan naveo je da građani svake godine na temelju naplaćenih naknada za vode i doprinosa daju 230 milijuna kuna, a samo 50 milijuna kuna je vraćeno Zagrebu kroz investicije. Zanima ga što se poduzima da se to uredi.

Bandić je istaknuo da je na tragu realizacija projekta sanacije vodoopskrbog sustava u Zagrebu, vrijednog dvije milijarde kuna.