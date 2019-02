TEK JE POČELO, A VEĆ JE IZBILA DRAMA, DANAS ĆE U SABORU BITI DUG DAN: Maras i Jandroković se posvađali, oporba bijesna

‘Iako je Valentinovo, neću pokazivati preveliko razumijevanje za ono što se sinoć dogodilo’, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovarajući oporbenim zastupnicima koji su tražili da revidira odluku o udaljavanju Bulja iz sabora na dva dana

Buran i po svemu sudeći dug dan u Hrvatskom saboru – poslijepodne je na dnevnom redu rasprava o interpelaciji SDP-a o propaloj nabavi borbenih aviona od Izraela – započeo je žestzokim reakcijama na sinoćnju sankciju izrečenu zastupniku Mosta Miri Bulju. Njemu je predsjedavajući Milijan Brkić (HDZ) izrekao mjeru udaljavanja iz sabornice na dva dana.

Buljev stranački šef Božo Petrov zatražio je od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića (HDZ) da preispita i povuče Brkićevu odluku, no ovaj je to nonšalantno odbio.

‘Iako je Valentinovo, neću pokazivati preveliko razumijevanje’

“Gledao sam snimku sjednice, Bulj je napravio takav prekršaj da je nemoguće povući tu odluku. Potpredsjednik Sabora Milijan Brkić, koji ju je donio, bio je vrlo strpljiv, upozoravao je Bulja više puta, ali on nije odustajao, mislim da to je bila opravdana kazna”, odgovorio je Jandroković Petrovu.

“Iako je Valentinovo, neću pokazivati preveliko razumijevanje za ono što se sinoć dogodilo”, rekao je predsjednik Sabora pa sve koji su nezadovoljni odlukom uputio da zatraže mišljenje Odbora za Ustav i Poslovnik.

“Vaše duhovite opaske sačuvajte za nekog drugog”, uzvratio mu je Petrov, ustrajavajući da je riječ o presedanu, po kojemu će, kaže, i sam raditi kad bude predsjedavajući.

“Brkić je isključio Bulja u dvostrukom trajanju, a nije ga upozorio da će to napraviti. To nije korektno, pogotovo kad se zna da je danas na dnevnom redu interpelacija, ne bih želio razmišljati je li to napravljeno baš zato da se Bulja isključi iz rasprave”, dodao je Petrov.

‘Presedan koji može imati dalekosežne posljedice’

U Buljevu obranu stali su i SDP-ovi zastupnici Ranko Ostojić, Gordan Maras i Predrag Matić koji tvrdi da se odlukom o dvodnevnom isključenju radi “izvanredan presedan” koji može imati dalekosežne posljedice.

“Ovo nije čak ni silovanje, ovo je ubojstvo demokracije”, izjavio je Matić tvrdeći kako se sada otvara mogućnost da predsjedavajući kazni nekog tko se samo pomakne u stolici.

Vi ste, znači, zagovornici političkog nasilja, uzvratio mu je Jandroković, pitajući ga znači li to da zastupnik može kršiti Poslovnik, vrijeđati predsjedavajućeg, a on bi trebao šutjeti i trpjeti. Ovo je zbilja drakonska kazna, opasan presedan, kaže i Gordan Maras, ističući kako se takvo što nije događalo ni u slučaju Ivana Pernara, koji je u više navrata iznošen iz sabornice.

Pravo govora da, sloboda da, ali isto tako i poštivanje pravila, bez toga ne možemo funkcionirati, da bi Sabor mogao raditi,dužnost je predsjedavjućeg braniti Poslovnik, ustrajao je Jandroković.