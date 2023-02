Jedinice lokalne i regionalne samouprave, ali i neke druge državne institucije, od ove će godine morati javno iskazivati svoje troškove. Naime, na stranicama eSavjetovanja objavljen je Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a savjetovanje o istome bit će moguće do 1. ožujka 2023. godine.

Iza tog dugog naziva, stoji ono što brojni građani, ali i pojedini političari već dugi niz godina traže – transparentnost, odnosno javna objava računa koji pokazuju na što su točno lokalni političari potrošili novac poreznih obveznika.

Često smo u Hrvatskoj do sada svjedočili trošenju hrpetine novca na skupe ručkove gdje su se načelnici, gradonačelnici i župani gostili po raznim restoranima u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu, a tome bi sada trebao doći kraj.

Prema ovom naputku, obveznici će biti dužni javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama, a ukoliko nemaju svoje mrežne stranice, informacije o trošenju sredstava dužni su objavljivati "na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva ili drugog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave".

Ono što će trebati biti javno objavljeno su isplate prema pravnim i fizičkim osobama po bilo kojoj osnovi, uz izuzetak informacija koje predstavljaju "klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka", navodi se u naputku koji je objavilo Ministarstvo financija.

Zadnji rok je srpanj

Informacije o trošenju morat će biti "lako dostupne, pretražive i strojno čitljive", kako je definirano zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama, a morat će se objavljivati najmanje jednom mjesečno do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Prve informacije o trošenju sredstava jedinice lokalne i regionalne samouprave morat će objaviti najkasnije za mjesec lipanj 2023. godine, odnosno do 20. srpnja 2023. godine.

Transparentnost je zapravo bila jedna od stvari na kojima je inzistirao predsjednik HSLS-a i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

"Konačno da smo i to isporučili, dugo je trajalo, puno je na tom putu bilo onih koji su bili protiv transparentnosti, ali je to sada manje bitno", rekao je Hrebak za Net.hr, dodajući da je najvažnije da je to sada gotova stvar.

Transparentnost je prije nekoliko godina Hrebak uveo i u Bjelovaru, a potom su ih slijedili i drugi gradovi i općine. Hrebak kaže da odsad nema zapreke da svi koji obnašaju svoje dužnosti prikažu kako troše taj novac, a oni koji to neće činiti, platit će kaznu do 50.000 kuna, odnosno nešto više od 6600 eura i to sami kao odgovorne osobe.

'Friziranje' računa? 'Mislim da nitko nije toliko lud...'

Na pitanje postoji li mogućnost da se pojedini računi "friziraju", Hrebak kaže da je to u teoriji moguće, no upozorava da je to kazneno djelo. "Mislim da nitko nije toliko lud da ide raditi takve stvari, to je kazneno djelo", kazao je.

"Vjerujem da ćemo uvođenjem transparentnog financiranja općina, gradova i županija učiniti barem korak prema pravednijem i boljem sustavu lokalne i regionalne samouprave", zaključio je Hrebak u razgovoru za Net.hr.