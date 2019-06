OLUJNO NEVRIJEME S 12 TISUĆA MUNJA POGODILO PODRUČJE VIROVITICE: Zbraja se šteta od poplava i tuče

Jako olujno nevrijeme zahvatilo je Virovitičko-podravsku županiju; pala je obilna kiša, a u zapadnom dijelu županije pala je i tuča veličine graška i lješnaka

Tijekom subote i nedjelje jako olujno nevrijeme zahvatilo je i Virovitičko-podravsku županiju, gdje je pala obilna kiša, uz umjeren do jak vjetar, tuču i oko 12 tisuća munja, izvještava portal Informativni centar Virovitica.

Obilna kiša padala je iznad cijele županije, a u prosjeku je palo 20 do 50 mm kiše. Zapadni dio županije, osobito područje Velike Črešnjevice, Otrovanca, Pitomače, Križnice i Sedlarice zahvatila je tuča veličine graška do lješnjaka, a zbog velike količine kiše ponegdje je ponovno došlo do poplava. Poplave su pogodile i područje Orahovice. Vjetar je s prolaskom fronte puhao brzinama do 65km/h. A dolaskom hladne fronte temperatura zraka oko 17 sati u samo sat vremena pala je za 10°C, s 30 na 20°C.