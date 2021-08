Nepoznati ljudi na otoku Pagu s nekoliko brodova izlovljavaju morske ježeve, krcaju ih u hladnjače slovenskih registarskih oznaka i odvoze.

Stanovnik Paga pokušao je napraviti nekoliko snimki i tako alarmirati javnost, piše portal Kalelarga info. No, lovci na ježeve prijavili su ga policiji.

"Policajci su me kontaktirali nakon njihove prijave, ali sam im objasnio da danima gledam kako izlovljavaju ogromne količine ježeva. To stvarno ne može biti normalno, na stotine kašeta ježeva su izvadili. Takvo nešto mora ostaviti negativnog traga, to je devastacija! Policajac mi je rekao da će obavijestiti ribarskog inspektora, a je li netko nešto poduzeo, nemam informaciju", kazao je stanovnik.

'Ne vjerujem da je ovo u skladu sa zakonom'

Dodao je kako se ne bi obazirao da se radilo o manjim količinama.

"Oni s tri broda tamo vade ježeve. Ne znam što s njima rade, vjerojatno ih prodaju nekome, nekim restoranima vani. Volio bih da se ovo istraži i provjeri, ne vjerujem da je u skladu sa zakonom", naglasio je.