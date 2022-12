Policija još uvijek rasvjetljava okolnosti brutalnog premlaćivanja mladića odjevenog u Djeda Mraza, koje se dogodilo u subotu, u Slavonskom Brodu. Koliko je poznato, uhićeno je više osoba, među njima i pripadnika Hrvatske vojske.

Podsjetimo, na snimci koja je iscurila u javnost vidi se kako na cesti leži mladić odjeven u Djeda Mraza pokušava ustati, no drugi ga, koji je identificiran kao pripadnik Hrvatske vojske, udara nogom u glavu, zbog čega ostaje nepomično ležati, dok se više sudionika tučnjave daje u bijeg.

'Ja plačem, žena plače'

Mladić koji je bio odjeven u Djeda Mraza zadobio je teške tjelesne ozljede te je nakon liječničke pomoći pušten kući, a otac pretučenog za HRT je ispričao kako se osjeća nakon svega.

"Ne mogu spavati kao roditelj. Ja plačem, žena plače", kaže Zlatko Ereiz iz Slavonskog Broda, čiji je sin Kristijan na Badnjak pretrpio ozbiljne tjelesne ozljede.

"Žao mi je za sve što se desilo i ne znam više što bih više rekao. Ne bih htio da se ponovi. Stvarno se ne osjećam najbolje i to je to", govori Kristijan Ereiz.

Podsjetimo, Kristijanu je napravljen dijagnostički i brzi traumatološki pregled nakon čega je pušten kući.

"S udarcima po tijelu, žalio se na bolnost u području lica, poslan je na uho-grlo-nos odjel gdje je dijagnosticirano puknuće lijevog bubnjića, to je teška tjelesna ozljeda", rekao je Boris Račkovski, zamjenik ravnatelja OB “Dr. Josip Benčević” iz Slavonskog Broda.

Za sve su krivi bomboni i kondomi

Prema onome što je za HRT ispričao otac Zlatko, krivi su – kondomi i bomboni.

"Iz kurtoazije je djevojkama davao bombone, dečkima kondome, radi šale", ističe Zlatko Ereiz.

"Nije bitno to sve što sam radio, to je palo u vodu. Neće se više desiti i to je to", dodaje Kristijan na to.

Policija provodi intenzivno kriminalističko istraživanje nad nekoliko muškaraca, a fokus je na 24-godišnjem vojniku.

"U vezi teške tjelesne ozljede 21-godišnjaka, policijski službenici su priveli 24-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela 'Teška tjelesna ozljeda', te nad njim traje kriminalističko istraživanje", naveli iz PU slavonsko-brodske.

Sinoć se o svemu oglasio i MORH, koji je najoštrije osudilo svaku vrstu nasilništva. Kako doznaje HRT, nasilnom pripadniku HV-a ovo nije prvi put da je sudjelovao u tučnjavi.

Neslužbeno, vojnik je već prije dvije godine kazneno i stegovno odgovarao za nanošenje tjelesnih ozljeda i prijetnje smrću. Iz vojske nije izbačen, u međuvremenu je napredovao i primio nagrade.

"Mi nemamo kontakta, ne želim ga osuđivati, imamo pravo i sudstvo, odradit će svoje", kaže Zlatko Ereiz, dok je Kristijan za kraj poželio svima Sretan Božić.