ODLAZI MINISTRICA VANJSKIH POSLOVA? Šanse za tajnicu Vijeća Europe joj navodno rastu

Šanse su joj porasle nakon kritika na račun njenog protukandidata, belgijskog šefa diplomacije Didiera Reyndersa

Izgledi hrvatske ministrice vanjskih poslova Marije Pejčinović Burić da postane glavna tajnica Vijeća Europe porasli su nakon kritika na račun njena protukandidata, belgijskog šefa diplomacije Didiera Reyndersa, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Prošli tjedan čak 170 belgijskih sveučilišnih profesora poslalo je otvoreno pismo u kojem tvrdi da njihov ministar nikako ne bi smio preuzeti dužnost u organizaciji koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Oni upozoravaju Vijeće Europe na njegovu odluku da se iz sirijskih kampova za izbjeglice, u kojima su smještene obitelji pripadnika Islamske države koji su se kao belgijski državljani borili tamo, vrate samo djeca koja su ostala bez roditelja a ne sva belgijska djeca, piše Jutarnji list.

Tajno glasanje u srijedu

“Odluka nije u skladu s obvezom Vijeća Europe da štiti djecu u ratnim sukobima jer neprihvatljivo je da su vrata zatvorena za svu drugu belgijsku djecu u kampovima. Ministrova je logika da je jedno dijete nevinije od drugog”, piše u pismu

Renerds je liberal a Pejčinović-Burić pripada Europskoj pučkoj stranci (EPP), što nije zanemarivo jer u Parlamentarnoj skupštini EPP je u većini i broji 159 članova dok je članova ALDE grupe 77. Premijer Andrej Plenković tvrde sugovornici Jutarnjeg lista u banskim dvorima, uspio je izlobirati da EPP napiše pismo podrške Mariji Pejčinović-Burić, u kojem predsjednik te grupacije Joseph Daul poziva sve članove EPP-a da glas daju njoj.

Parlamentarna skupština Vijeća Europe, koja se sastoji od 324 zastupnika nacionalnih parlamenata iz 47 država članica u srijedu će u tajnom glasovanju izabrati novog glavnog tajnika na petogodišnji mandat.

Kako piše Jutarnji, u kuloarima se za nasljednicu Pejčinović ukoliko postane glavna tajnica Vijeća Europe spominje aktualna državna tajnica Andreja Metelko Zgombić. No, to nije izgledno jer nije članica HDZ-a, piše isti list. Postoji mogućnost i da se premijer odluči za malo širu rekonstrukciju, no o tome se zasad nije razgovaralo, kažu u Banskim dvorima.