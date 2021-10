Predsjednik Republike, Zoran Milanović je u utorak komentirao epidemiološke mjere gostujući na Učiteljskom fakultetu gdje je ostao šokiran time što su, prema njegovim riječima, svi nosili maske, a cijepljeni su.

"Danas sam ovdje ušao u prostoriju i svi imaju maske. A zašto? Svi su cijepljeni. Oni koji su cijepljeni nisu u opasnosti, zašto onda oni nosi maske? Nevjerojatna je poslušnost ljudi kada se baš ne bi trebalo. Ove zabrane nemaju smisla. Covid-potvrde su sitnica, one mjere koje su donesene prošle godine su zadiranje u temeljne slobode. To se više ne smije ponoviti", poručio je tada Milanović.

Reakcija na Facebooku

Reagirao je na to pulmolog Saša Srića iz zagrebačke Klinike za plućne bolesti Jordanovac. Na svome je Facebooku komentirao Milanovićevu izjavu, rekavši kako bi on bio dobar tandem s Nenadom Bakićem i Gordanom Laucom, osobama kojima se često zamjeraju sporni stavovi o pandemiji.

"Nevjerojatno je kako baš svatko želi preuzeti ulogu liječnika ili znanstvenika i pametovati o tome jesu li ili nisu potrebne Covid potvrde i jesu li maske ili nisu potrebne za necijepljene i je li odluka ustavna ili protuustavna.

Pa tako u nedostatku kreativnih ideja i stalno ponesen željom za pametovanjem na svim poljima predsjednik Milanović opetovano glumi dežurnog liječnika i mislim da bi u tandemu s Laucem i Bakićem mogao pojačati aspekt pandemijskog realizma.

Da, maske su potrebne i treba ih nositi u zatvorenim prostorima.

Da, Covid potvrde su najmanja i najblaža mjera doista koja se mogla dogoditi, ali nužna i definitivno ustavna bez ijednog elementa protuustavnosti a njihova obaveza u zdravstvu i socijali nije nikakav udar na ljudske slobode nego potreba za očuvanje javnog zdravstva i promicanja zdravlja te očuvanja stabilnog zdravstvenog sustava.

Preporučujem Milanoviću da se bavi vanjskom politikom, oružanim snagama i ostalim ovlastima za koje je izabran, a zdravstvenu politiku prepusti nama liječnicima i znanstvenicima. Znam da kritiku ne voli, ali sugeriram da je prihvati i ne zbunjuje dodatno naše sugrađane", napisao je Srića.

Novi obračun jedan na jedan

Time je aktivirao tko zna koji po redu Milanovićev privatni obračun jedan na jedan s osobama iz javnog života. Predsjednik mu, naime, nije ostao dužan, poručivši mu da mu je pandemija omogućila da izađe iz rupe.

"To je još jedan od ljudi kojima je kriza pomogla da izmigolji iz rupe. Ja ne znam tko je taj čovjek. Što to znači? Ovo nije struka, ovo je zdrav razum, pitanje dostojanstva nacije. Ako se traže potvrde za cijepljene da bi se ušlo u prostor, koji je smisao ograničenja prostora? Neki ljudi će se morati vratiti u anonimnost svojih dosadnih života. Ako žele pozornost, neka idu na Facebook, neka osnuju blok, neka se kandidiraju. Ili neka se bave svojim poslom, liječenjem ljudi. Tko je taj čovjek, u čije ime govori? Ja sam pričao s nekoliko njegovih kolega, oni ga smatraju lupetalom. Evo, sad ste dobili odgovor", rekao je Milanović.

Pulmolog Srića je za Net.hr poručio kako ga takav način komunikacije predsjednika uopće ne iznenađuje.

"To je njegov stil, koji sve više poprima razinu ulične komunikacije. Nisam izmigoljio ni iz kakve rupe, jedino ako ćemo rupom nazvati covid odjele, vrijeme boravka u lockdownu i cijelih godinu i pol dana spašavanja ljudskih života. Ne znamo gdje se i s kime predsjednik Milanović za vrijeme lockdowna družio, dok sam ja bio cijelo vrijeme na Rebru, nakon toga šest mjeseci u Dubravi spašavao ljudske živote. Ako lupetalo znači upozoravati građane, davati korisne savjete, mislim da sam apsolutno lupetalo, ako je to. Mislim da se pet ili šest puta po izboru pacijenata izabran kao najliječnik, znam koliko vrijedim i kako svoj posao radim", poručio je Srića.

'Agitirao sam za njega u kampanji'

Poznato je kako je upravo on bio kandidat SDP-a za ministra zdravstva na prethodnim parlamentarnim izborima, a bio je i dugogodišnji šef stranačke Koordinacije za zdravstvo. No, otkrio nam je i nepoznati detalj – aktivno je sudjelovao u Milanovićevoj predsjedničkoj kampanji. Dakle, Milanović jako dobro zna tko je on.

"Naglasio bih da sam u njegovoj kampanji aktivno sudjelovao, još tada kao član SDP-a, boreći se za predsjednika s karakterom. Nažalost, dobili smo predsjednika s karakterom, samo je pitanje kakvim? Izdao je ideje socijaldemokracije.

Bio sam i šef Koordinacije za zdravstvo SDP-a, ostao socijaldemokrat u duši. U vrijeme kampanje sam aktivno agitirao i davao podršku predsjedniku Milanoviću obilazeći prilično veliki teren kako bi on uspio postati predsjednik, a on hoće pokazati svoju moć, ne trpi kritiku i zaboravio je socijaldemokraciju koju, zapravo, nikad nije ni živio. Sam je rekao da je neoliberal, tako da je sve vrlo jasno", zaključio je pulmolog i bivši Milanovićev stranački kolega.