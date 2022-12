U ponedjeljak, 19. prosinca 2022., kreće isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj s inozemnim elementom, javlja N1.

Primanje će dobiti 62.020 korisnika mirovine koji uz mirovinu ostvarenu u Hrvatskoj primaju i mirovinu iz inozemstva, kao i korisnici mirovine ostvarene u Hrvatskoj koji su radili u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Od 1200 do 400 kuna pomoći

Umirovljenicima koji primaju mirovinu u iznosu do 1850 kuna isplatit će se 1200 kuna, oni koji primaju mirovine u iznosu od 1850,01 do 2350 kuna dobit će 900 kuna, oni koji primaju mirovinu u iznosu od 2350,01 do 3350 kuna primit će 600 kuna jednokratno, dok će oni s mirovinom od 3350,01 do 4360 kuna dobiti jednokratnu potporu u iznosu od 400 kuna.

Za ovu isplatu osigurano je 43.388,400 kuna iz državnog proračuna.