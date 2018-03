‘Unuk mi je alergičan, sve je ostalo u kući. Danas sam htjela otići uzeti lijekove za malog, alergičan je, policija ne da. Ne daju nam lijekove u apoteci, daju nešto malo i gotovo.’

Nakon što je u klizištu u Hrvatskoj Kostajnici jučer urušeno sedam kuća, nitko nije ozlijeđen, no stanovnici su u panici jer su ostali bez svega, a kućama zbog sigurnosti i dalje ne mogu pristupiti kako bi tamo uzeli svoje stvari.

STRAVA U HRVATSKOJ KOSTAJNICI: Opasno klizište i dalje aktivno, policija evakuirala 23 osobe, pljačkaši kradu iz urušenih kuća

NAKON ODRONA TLA URUŠILE SE KUĆE U HRVATSKOJ KOSTAJNICI: Ljudi skakali s balkona, baka u zadnji tren izašla s unukom iz kuće



‘Htjela sam otići po lijekove za unuka ali policija ne da’

Iako je nastala samo materijalna šteta, vlasnici kuća koje su se urušile i oštetile su očajni. Premijer Plenković im je obećao pomoć, a za tjedan dana je za 23 evakuirane osobe osiguran smještaj u obližnjem hotelu, dok će kasnije moći stanovati u kontejnerima Crvenog križa. Neki ne žele napustiti mjesto i nadaju se da će uskoro moći u kuće po svoje stvari. ‘To je katastrofa, to je bio lom, to je bio krš, smak svijeta. I danas imam strah. Sin i snaha imaju bebu od dva mjeseca, unuka mi ima tri godine, a unuk devet. Izašli su iz kuće, ništa nisu uspjeli uzeti. Unuk mi je alergičan, sve je ostalo u kući. Danas sam htjela otići uzeti lijekove za malog, alergičan je, policija ne da. Ne daju nam lijekove u apoteci, daju nešto malo i gotovo’, rekla je za N1 jedna stanovnica Hrvatske Kostajnice čija je kuća stradala.

IZVANREDNO STANJE U KARLOVCU I HRVATSKOJ KOSTAJNICI, LJUDI ČAMCIMA IDU NA POSAO: Iz Hrvatskih voda upozoravaju: ‘Vrhunac vodenog vala tek stiže’

DRAMATIČNO KOD HRVATSKE KOSTAJNICE: Rijeka Una stigla do okućnica i poplavila državnu cestu: ‘Vodostaj raste oko tri centimetra na sat’

‘Da se to dogodilo po noći, narod bi izginuo’

Ta je žena rekla da su stanovnici bili svjesni da se ovakva katastrofa može dogoditi. U više su navrata upozorili nadležne na to, no kažu da nitko nije reagirao. ‘Rekli su da nas se to ne tiče. Kad se desilo, svi su došli. I sad kažu da su pomogli. Pomogao je jedan čovjek koji ima sedam kćeri. Ostavio je svoju ženu i djecu i spašavao druge. Da se dogodilo po noći, to bi bila katastrofa, narod bi sav izginuo, sav’, rekla je očajna žena i dodala da se oko nekih kuća još uvijek urušava. Srećom, u njima nitko ne živi, piše N1.