Zakon je zakon, moramo se pridržavati zakona. Tko se ne pridržava treba ga kazniti, rekao je novinarki N1 televizije jedan muškarac u subotu na zagrebačkom Velesajmu na pitanje podržava li izmjene zakona kojima bi se uvele novčane kazne za one koji se ne pridržavaju mjera.

Neki podržavaju obvezno cijepljenje, ali ne i kazne

Žena kojoj su, kako je rekla, muž i majka umrli zbog ove bolesti podržava izmjene zakona kojima bi se cijepljenje učinilo obveznim na što se odlučila Austrija, kao prva EU država. Obvezno cijepljenje u Austriji kreće od 1. veljače.

"Nekad su za vrijeme Jugoslavije za sedam dana cijepili ljude, nitko nije pitao, a sada odjednom takvi prosvjedi. Ja sam vidjela što korona radi", rekla je. Ipak, novčano kažnjavanje ne podržava: 'Nema novčanih kazni, nemamo ni novca, otkud kazne'.

'Ne mogu shvatiti pojedince koji govore da to ne valja, da nije sigurno'

Jedan stariji muškarac rekao je da podržava uvođenje kazni za one koji se ne drže mjera.

"Ja sam alergičan i zakonom bih odredio da se mora cijepiti. Nema tu hoće-neće, ja neću da patim zbog nekih hirova. Ja sam treći put cijepljen, da treba deset, deset puta bih se cijepio. Ne mogu shvatiti pojedince koji govore da to ne valja, da nije sigurno. Činjenica je da više umiru necijepljeni nego cijepljeni", rekao je. Na pitanje o kaznama kaže: 'Tko nema isprave, ne bih mu dozvolio kretanje, nikakav bufet, birtija, plesovi, dočeci… Nema. I to novčana kazna, po džepu da osjeti. Bez razlike je li socijalni problem ili ima bilo kakvu mirovinu ili plaću. Činjenica je da je sustav pogriješio. Tko hoće hoće, tko neće neće – nema toga kad je ovakva stvar u pitanju. Nas ima jako malo, neka svako malo netko umre, to je za godinu dana jedan veliki grad. A pola Slavonije je prazno.'