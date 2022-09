Od 1. listopada kreće novi sustav, a to je novi način usluge odvoženja komunalnog otpada na području Grada Zagreba koji ima dvije osnovne pretpostavke, a to je da spremnici napokon idu pod kontrolu korisnika i da će se uvesti sustav koji potiče korisnika da odvaja otpad time što plaća pravu količinu miješanog komunalnog otpada koji proizvede.

Rekao je to u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska, Davor Vić, direktor zagrebačke Čistoće.

"Pojavom službenih, standardiziranih vrećica u trgovinama, pojavile su se i krivotvorene vrećice. To je kazneno djelo", naglasio je i dodao kako je originalna vrećica zaštićena.

Na pitanje kako će se moći doći do žutih vrećica koje su namijenjene odvajanju plastike i metala, Vić je rekao kako će one i dalje biti dostupne. U listopadu, inače, kreće podjela, a građani mogu doći i u Vukovarsku ulicu u Zagrebački holding gdje mogu preuzeti te vrećice, ali i kupiti standardizirane plave.

'Boks za spremnike je krajnje rješenje'

Dodao je i kako su standardizirani boksovi za spremnike namijenjeni javnim površinama te da on nije potreban ako su spremnici u haustoru zgrade ili dvorištu.

"Boks za spremnike je krajnje rješenje, ako se spremnici ne mogu drugačije postaviti. To je jedini način da se spriječi ono što imamo danas, a to je da spremnike koji su na javnim površinama koriste i savjesni, ali i oni nesavjesni pa dolazi do komunalnog nereda", istaknuo je Vić i dogovorio na pitanje koje sve najviše zanima: kolike će biti kazne za građane koji se neće ponašati sukladno odluci o načinu pružanja usluge? Naglasio je kako će kazne biti 500 kuna za fizičke i 1000 kuna za pravne osobe.

"Također postoje i kazne koje su iz domene komunalnog redarstva, no mi očekujemo da će kazna biti sve manje", ističe i dodaje kako je Zagreb napravio cjenik usluga gdje je odnos između minimalne javne usluge i varijabilnog dijela velik. Taj odnos mora poticati korisnika da odvaja otpad.

"Što ljudi budu više odvajali otpad, računi će im biti manji. Današnji sustav to ne potiče i mi očekujemo da ćemo time doći do traženih postotaka kako ne bi plaćali kazne", istaknuo je i naglasio kako su predviđeni popusti u vidu dodatnih vrećica koje se neće naplaćivati za osobe koje imaju potrebe za korištenjem pelena, kao i za malu djecu do 3 godine.

Također, dodao je kako je Čistoća obavezna korisnicima isporučiti sve kante.