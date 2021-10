Imotska krajina ove godine zabilježila je posebno unosnu turističku sezonu unatoč neizvjesnosti i prisutnostni panedmije koronavirusa. Dvije i pol tisuće postelja u Imotskoj krajini je ove sezone bilo dupkom puno, piše Slobodna Dalmacija.

Po prvi puta u povijesti će vlasnici luksuznih kuća za odmor sa bazenima ove godine zabilježiti čak 100 tisuća noćenja, četiri tisuće više nego do sada najbolje 2019. godine.

Izostaje predsezona

"Imali smo odličnu špicu sezone i rujan, ali izostala je predsezona i zato još zaostajemo za tom godinom. Ova godina u Zagori bila je u znaku pretežno gostiju iz Njemačke, Poljske, Skandinavije, Nizozemske i Austrije. Rezervacije su bile u zadnji trenutak, a 2022. već sada pokazuje da će biti drugačija i konkurencija puno jača. Zato će nam biti jako važan državni marketing koji će se raditi tijekom zime jer do tržišta treba stići s kvalitetnim porukama", kazala je Ana Marija Paleka, voditeljica ureda Novasola.

A ove je godine bilo puno lutanja domaćina oko formiranja cijena. Slažu se i s tim svi uključeni u posao oko iznajmljivanja kuća. U strahu da bi im kuće mogle ostati prazne, brojni su domaćini spuštali cijene, dok su ih drugi značajno povećavali s porastom potražnje.

"Sve je to logično jer smo mi preko noći prošli put od očaja do euforije, odnosno od 50 eura do 300 eura za noć u istom objektu. Nitko nije očekivao takav interes odjednom i nisu se svi jednako snašli u tome. Bitno je da kvalitetu zadržimo, ali ona je ove godine bila u padu i gosti su nam to zamjerili. Zato treba biti razborit i pažljiv u promišljanju poslovanja za 2022. godinu jer u njoj više nema iznenađenja", poručio je predsjednik Udruge agencija pri HGK Boris Žgomba.

"Ulazimo u normalnu godinu sa jakom konkurencijom i neće sve biti kao ove godine", dodao je.