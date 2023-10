Sinoće se u RTL Direktu ispred mjesta gdje je buknuo veliki požar u Osijeku javio župan osječko-baranjski Ivan Anušić, javlja Danas.hr. Na pitanje što se očekuje tijekom noći i sutra, rekao je da danas očekuju kraj požara kao takvoga.

"Do jutra ili do sutra popodne trebao bi plamen nestati, na kraju krajeva, izgorjeti ono što je plamen zahvatio još prošlu noć. Ali ono što je ključno je i misija otrovnih i kancerogenog plima i dima je i dalje ovdje i on će nastaviti i dalje se emitirati s ovog područja i kad plamen bude stao.

Očekujemo akcije, aktivnosti, očekujemo reakcije mjerodavnih službi iako i u vašem prilogu kojeg sam slušao ste točno pogodili bit ovog problema - Dvadeset godina se ovdje događaju stvari koje nisu nikome jasne. Upozoravalo se na sve moguće načine, od privatnih osoba do institucija. Slali su upite i tražili kako je moguće da se ovdje bez ikakve kontrole skladišti, deponira i baca.

Po mojoj procjeni, ali i procjeni stručnjaka, na deset hektara nalazio se talog plastike između dva i deset metara velik, procjena je oko pola milijuna tona plastike koji je ovdje bačen i koji je odjedanput izgorio. Puno pitanja, puno odgovora očekujemo i očekujemo ih vrlo brzo", dodao je.

'Kakve to veze ima s HDZ-om gospođom?'

Postavlja se pitanje koje točno institucije su trebale reagirati kad znamo da je on na vlasti u županiji, HDZ u Gradu Osijeku, HDZ i na razini države. Upitan jesu li trebali poslati inspekciju, provjeravati dozvole i vidi li i on tu svoju odgovornost, Anušić je upitao novinarku RTL-a:

"Kakve to veze ima s HDZ-om gospođo? Stvar je državnih institucija i inspekcija. Ovdje je 20 godina se taložilo. Prije šest godina je HDZ tek preuzeo županiju, a prije dvije godine Grad Osijek. Pustite te priče političke. Ovdje se radi o klasičnoj zloupotrijebi onoga što je ovdje rađeno, neradu i neaktivnosti onih koji su ovo trebali kontrolirati, sprječavati kada su upozorenja dolazila, kada je jedna nevina žena mlada žena poginula čisteći", rekao je.

'Ja nisam DORH ni policija'

Na dodatno pitanje tko su ti ti koji su odgovorni, dodatno je objasnio:

"Pa Inspektorat, DORH, policija, ne znam ni ja tko. Nemam pojma. Ja nisam ni DORH ni policija, ja sam župan. Ja ovdje sjedim, od sinoć smo ovdje na terenu, pokušavamo stvari poravnati i molimo dragoga Boga ili ne znam ni ja više koga da se ovdje stvari počinju rješavati, da svatko svoj posao radi kako treba i da ne dolazi do ovakvih havarija. Ova havarija je ogromna, zagadila je cijelu županiju i susjedne i došla je do BiH.

Evo jedan moj prijedlog, sutra ćemo mi na našoj koordinaciji, ja ću osobno napisati dopise svim relevantnim službama i prije 20 godina sprječavati ovakve stvari, koji su trebali provoditi nadzor, napisat ćemo kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja i protiv vlasnika ove tvrtke - i Osijek i Osječko-baranjska županija. Pozivam forenzički centar iz Zagreba da dođu ovdje i da maksimalno profesionalnu provedu analizu, provedu ispitivanje zašto je došlo do ovog požara. Tko ga je i na koji način uzrokovao, tko to ne znamo, a je li namjerno - ali prema mojoj procjeni on je namjerno izazvan jer nema logike da je izbio na tom dijelu gdje nema šanse da izbije u desetom mjesecu i da se utvrdi odgovornost svih onih koji su bili dužni pratiti ovaj sustav.

Ja nemam te poluge i ne mogu to sprječavati i ne mogu ulaziti u prostor privatne tvrtke i rješavati nekakve stvari koje naočigled nisu dobre. Zato postoje službe koje imaju plaće za to, koji su imenovani i nek izvole to raditi. Neka se provjeri i neka se vidi zašto je došlo do ovoga i neka se utvrde krivci. Vidjet ćete da ćete imati krivaca koliko god hoćete ako se bude radilo po zakonu i pravilno", kaže Anušić.

"Da se radilo po zakonu i pravilu ovdje ne bi bilo pola milijuna tona bačene plastike iz koje raste korov i trava. Ne bi ovdje bilo ovakvog požara jer je 20 tisuća kubika samo po zakonu koliko se moglo skladištiti, a ovdje je bilo pola milijuna", dodao je.

Vlasnik tvrtke tvrdi da je požar sigurno podmetnut. "Kod tog vlasnika tvrtke već je nekoliko požara bilo, i u prijašnjim tvrtkama i uvijek se sve požarom završavalo. Postoje službe, niti vi u studiju RTL-a, niti ja ovdje ne mogu to riješiti. Postoje službe, službe neka krenu raditi svoj posao i vidjet ćete da ćete doći do frapantnih činjenica koje su nevjerojatne. U državi koja je članica EU, demokratskoj državi i sustavu koji treba funkcionirati kroz pravo i pravdu", odgovorio je Anušić i dodao da sutra šalju dopis Vladi RH i zamolbu da se ovo proglasi kao ekološka katastrofa.