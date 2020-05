NOVINARKA PITALA ALEMKU MARKOTIĆ DA OBJASNI IZJAVU O BIOTERORISTIMA: ‘Nemam ja što govoriti o izborima’

‘Za izbore je nadležan DIP. Kad i ako ono odluči da će biti izbori, onda će uputiti, pretpostavljam prema epidemiloškoj službi, da se daju okviri za ponašanje i djelovanje’, rekla je Markotić

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić gostovala je u RTL-u Danas gdje ju je novinarka podsjetila na izjavu od prije mjesec i pol, kada je sve one koji krše mjeru samoizolacije nazvala bioteroristima.

Ta se njezina izjava danas često spominje budući da je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak jučer kazao kako građani bez simptoma, a kojima je određena ta mjera, mogu doći i glasati na izborima, ako nose masku.

‘To je sve dinamički proces’

“Svi ljudi koji znaju da su bili u kontaktu s bolesnima i koji su dobili upute, apale na moral i odgovorno ponašanje, će morati poštivati slične upute. A to je biti izolirani i ne ići dalje neko razdoblje da bi se spriječila zaraza. Međutim, u samoizolaciji ima i puno drugih ljudi koji su recimo vozači, drugi ljudi koji su morali po prirodi posla ići svakih nekoliko dana preko granice i natrag da bismo mi imali sve ono što nam treba. I u tim skupinama zasad nije primijećeno da se zaraza širila. Prema tome, i puno njih je tražilo da im se olakša i rad i život i sve. U tom kontekstu sve zemlje u svijetu promišljaju kako će olakšati život i kako tamo gdje se nije pokazalo da postoje epidemiološki razlozi ne moramo držati određene mjere”, rekla je Markotić.

“Da danas, u ovom trenutku imamo veliki broj oboljelih kao prije mjesec dana, vjerojatno bi mjere samoizolacije bile drugačije iskomunicirane. To je sve dinamički proces i sve što radimo je vezano za epidemilošku situaciju”, dodala je.

Izjava o bioteroristima

Na pitanje stoji li i dalje kod svoje izjave o bioteroristima, Markotić je odgovorila: “Svatko tko je svjestan da ima neku bolest koja može ugroziti drugoga. Bilo koja bolest, od morbila, HIV-a, ebole, covida… I ako ste svjesni da svojim ponašanjem i akcijom možete ugroziti drugoiga. Onda da, to je čin bioterorizma i možemo ga tako u širem smislu doživljavati. a sve mjere koje smo nametali, odnosno komunicirali, služile su da se zaštiti populacija u Hrvatskoj i da se kompletno zaštitimo od širenja novog koronavirusa. I sve te mjere su se pokazale jako dobrima. To smo ne samo mi govorili već su govorili i drugi. I vi mediji ste govorili da je to sve bilo dobro. To govore i vanjski mediji, stručnjaci i političari da je Hrvatska odradila odličan posao. Hrvatska sada, kao i druge zemlje pokušava građanima olakšati život kada imamo pojedinačne slučajeve i mali broj inficiranih, tražimo načina kako da se ljudima olakša život, kako da se ekonomija pokrene i kako da uspostavimo neko novo normalno, a da ostanemo odgovorni.”

‘Nemam ja što govoriti o izborima’

Upitana je i hoće li onda svi moći na izbore, bez obzira na masku. Rekla je kako ona “nema što govoriti o izborima”.

“Nisam nadležna ni za kakve izbore. Za izbore je nadležan DIP. Kad i ako ono odluči da će biti izbori, onda će uputiti, pretpostavljam prema epidemiloškoj službi, da se daju okviri za ponašanje i djelovanje koji će ovisiti o epidemiološkoj situaciji koja će tada biti. Niti jedan liječnik niti epidemiolog, a najmanje ljudi u ovom Stožeru, kao što je kolega Capak i svi mi liječnici… Epidemiolozi su danima i noćima pisali sve te upute i smjernice da bi situacija bila dobra i sigurno su to zadnji ljudi koji će učiniti bilo što situacija ne bude dobra. Prema tome, sve aktivnosti koje se odvijaju u ovoj državi, kad netko traži savjet epidemiologa, bit će dat taj savjet po pravilima struke”, kazala je Markotić.

