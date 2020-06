NOVI POTRES U ZAGREBU, I TO 3.1 PO RICHTERU: ‘Ovaj se osjetio najjače nakon ona prva dva razorna’

U srijedu malo prije 18 sati, Zagreb je ponovo pogodio potres. Prema prvim podacima na stranici europsko-mediteranske seizmološke službe, potres je bio magnitude 2.9. Snažno se osjetio jer je bio na dubini manjoj od kilometra. No, domaći seizmolog Krešimir Kuk za N1 televiziju je rekao kako je magnituda bila 3.1 po Richteru.

Epicentar je bio oko četiri kilometra istočno od središta Zagreba, u Markuševcu.

‘Osjetio sam ga, bilo je to tri sekunde onog, ‘O ne opet’ osjećaja’, napisao je jedan korisnik na Twitteru.

“Ovaj se osjetio kao najjači nakon ona dva razorna. Doslovna sam imala napadaj panike”, piše jedna Zagrepčanka.

Čini se da su Zagrepčani opet srušili i aplikaciju ESMC-a, jer ubrzo nakon potresa opet nije radila.

“Jesmo ju srušili opet”, komentirao je jedan korisnik.

Mnogi su svjedočanstva ostavili i na stranici službe.

“Čulo se kao da grmi i trajalo je par sekundi..i imala sam osjećaj da malo i podrhtava” .

M2.9 #earthquake (#potres) strikes 4 km E of Zagreb – Centar (#Croatia) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/mIdvGDWBVZ

— EMSC (@LastQuake) June 17, 2020