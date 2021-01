Novi potres magnitude 2.7 prema Richteru pogodio je Hrvatsku. Potres se dogodio u 9.20 sati i osjetio se i na zagrebačkom području. Prema EMSC-u epicentar je bio 6 kilometara sjeverozapadno od Zagreba.

Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom kod Remeta. Magnituda potresa iznosila je 2.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio diljem Zagreba i okolice.

“Bučan”, “Dobro je streslo, ali za sada kratko”, “Neugodno”, neka su od svjedočanstava Zagrepčana.

M2.4 #earthquake (#potres) strikes 8 km NW of Zagreb – Centar (#Croatia) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/p1wXFP5IMI

— EMSC (@LastQuake) January 3, 2021