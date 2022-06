Grad Zagreb je, prema planu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, u srpnju trebao dobiti novi model gospodarenja otpadom. No, čini se da se taj model neće uvesti sve do rujna, tvrde izvori iz Čistoće,a za RTL iz Grada službeno odgovaraju da još odlučuju.

Za konačnu odluku nam trebaju informacije koje ćemo imati početkom sljedećeg tjedna", odgovara glasnogovornica gradonačelnika Dinka Živalj.

Dio oporbenih vijećnika tvrdi da na sjednici sljedeći četvrtak očekuju točku o pomicanju dogovorenog datuma za prelazak na novi švicarski model prikupljanja otpada. "Svi su podržali, i brojni drugi oporbeni klubovi, te pomake koji su bili planirani jer je to bio jedan veliki novi projekt Tomislava Tomaševića. On će sad morati objasniti zašto se on odgađa vjerojatno do jeseni", kazuje vijećnik Renato Petek.

No čini se da ne funkcionira ni stari model otpada, jer su se, slučajno ili ne, mnogi kamioni Čistoće pokvarili. U voznom parku pokvareno 70 kamiona, a šefica sindikata ističe kako to nije jedini problem.

Naručeno pet različitih kategorija

"Kamioni su u rasulu. Prije 5 godina na podružnicu čistoće kupljeni su novi kamioni, ali nažalost nije se gledalo da budu unificirani, nego smo kupili 5 različitih kategorija kamiona i sad imamo velikih problema i nemamo dijelove", objašnjava Marijana Kaltak, predsjednica Sindikata Čistoće.

Samo 17 ljudi - toliko se javilo na nove natječaje za vozače kamiona u Čistoći. 17 ljudi, a trebaju ih 50. Za posao koji je trenutno u Zagrebu tražen kao konobari i spremačice na Jadranu. Zašto? Plaća je od 4.700 do 5.700 kuna."Kad dođu na razgovor, kad čuju kolika je plaća i da je to agencijski rad na 3 mjeseca, više od pola odustane. Od one ostale polovice, pola vam počne raditi i kad vide koji su uvjeti rada, nakon tjedan dva nažalost ostave sve i odu", tvrdi Kaltak. Rezultat je da za cijeli Zagreb ima 350 vozača - velik dio je na bolovanjima, a krenuli su i stari, novi godišnji…

"Nekad se preko veze dolazilo u gradsku čistoću", kazao je zastupnik u Skupštini Grada Zagreba Renato Petek. No ta vremena su prošla.