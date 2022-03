Za utorak je najavljeno novo poskupljenje, i to goriva. Najviše će stoga biti pogođene one tvrtke koje nude uslugu prijevoza.

Kako prenosi Dnevnik.hr, autobusni prijevoz više neće moći normalno funkcionirati bez pomoći vlade. Upozorili su to iz udruge javnolinijskih prijevoznika, a pogotovo se odnosi na one u ruralnim krajevima gdje su autobusi jedini prijevoz do škole, posla, ljekarne ili trgovine.

"Vrlo lako bi se moglo dogoditi da će u Hrvatskoj prijevoz nestati i da će se prestati voziti iz tog razloga što više nemamo pomoć za radna mjesta, a i gorivo je sad otišlo do neslućenih razina", rekao je predsjednik udruge Hrvoje Meštrović. Zato od Vlade traže pristup gorivu bez ograničenja bude li redukcija, uvođenje prijevozničkog dizela kao za ribare i poljoprivrednike, nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta te hitno potpisivanje ugovora o javnoj usluzi sa županijama.

I ZET smanjuje broj linija

"Ugrozit će se i prijevoz srednjih škola, osnovnih, građana cijeli prijevoz će pasti. Mi nemamo za platit vozače, dobavljače, gorivo, ništa", objašnjava Meštrović. Zato oni rijetki vozači koji nisu otišli u inozemstvo posljednjih dana razgovaraju o štrajku, kažu iz njihovog sindikata. Upozoravaju na preniske plaće te pozivaju na pregovore.

U Zagrebu već od danas ZET smanjuje broj polazaka tramvajskih i autobusnih linija uz priopćenje koje malo otkriva.

"Do izmjena dolazi zbog globalnih okolnosti koje utječu na opskrbne i logističke lance, pa tako i na organizacijski aspekt prometa", napisali su.

Gorivo iznad 14 kuna po litri

Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Kako se doznaje, za oko kunu i 60 lipa, pa bi benzin otišao na 13 kuna i 79 lipa, a dizel na 14 kuna i 13 lipa po litri. Dio ekonomista umiruje da nafta neće još dugo biti skupa.

"Taj rast cijena će vrlo vjerojatno biti zaustavljen koncem ove godine neovisno o raspletu političke i vojne situacije u Ukrajini zato će početi djelovati tržišni mehanizmi, naime na visokoj razini cijena potrošači će početi smanjivati svoju potrošnju", poručuje ekonomski analitičar Damir Novonty.

Dotad će autobusni prijevoznici, kažu iz udruge, povisiti cijene karata za trideset posto ako izostane vladina pomoć. Primjerice, karta Zagreb - Split bi tako poskupjela za pedesetak kuna.

Vlada za sada neće reagirati

Ministar financija Zdravko Marić je u intervjuu za 24sata rekao kako snižavanje PDV-a na pogonska goriva u ovom trenutku nije tema jer je PDV najvažniji prihod, a postoji i rashoda strana proračuna.

"Samo na mirovinama je 15-16 milijardi kuna minusa, a tu je i zdravstveni sustav i sustav plaća. I od trošarina se održavaju ceste, autoceste, željeznice, ali se koriste i za opće rashode. Snizili smo trošarine za 40 lipa na benzin i 20 lipa za dizel i pomno pratimo situaciju", rekao je Marić.

Dođe li do daljnje eskalacije cijena, rekao je kako će se trošarine smanjiti na minimum, ali da to definitivno neće biti ovaj utorak.