Nakon dva toplinska vala u vrlo kratkom razmaku potkraj lipnja, početak srpnja donio nam je meteorološki predah od vrućina. Prolazno je ojačao greben anticiklone i otjerao visinski vrtlog dalje na istok kontinenta, a već potkraj nedjelje stižu nove konkretnije oborine, ovaj put u cijelu zemlju - najavljuje RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Danas vedro i sunčano

Ipak, to ne znači, kaže on, da ne možemo uživati u vrlo toplom, na moru i vrućem vikendu, a i bura je samo malo ohladila more, uglavnom samo pod Velebitom i Biokovom.

Današnje prijepodne bit će pretežno pa i potpuno vedro i sunčano. Vjetar slab, a u Slavoniji ponegdje umjeren sjeverozapadni. Duž obale uglavnom umjerena, samo mjestimice pod Velebitom pojačana bura. No, do sredine dana će brzo slabjeti. Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima prevladavat će sunčano vrijeme. Izostat će značajniji vjetar, a bit će i malo toplije, lokalno opet blizu 30 °C. No, za planinare, u gorju će biti osjetno svježije.

U Slavoniji malo kiše, u Dalmaciji maestral

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano. Očekuje se naime umjeren razvoj oblaka, osobito oko slavonskog gorja, no tek rijetko može pasti koja kap kiše ili kakav kraći pljusak. Umjeren sjeverozapadnjak će postupno slabjeti, a temperatura porasti do 28 °C.

U Dalmaciji još jedno pretežno sunčano i vruće poslijepodne. Rijetko moguć razvoj oblaka, a tek će malo smetati umjeren, prolazno i pojačan maestral. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a bura će sasvim oslabjeti, čak okrenuti na slab jugozapadnjak, uz zapadnu obalu Istre i jugo. Bit će tako i malo toplije, uz more i vruće.

U nedjelju navečer naoblaka pa pljuskovi

Idućih dana na kopnu slijedi jedna brzopotezna promjena vremena i pad temperature - ističe RTL-ov meteorolog.

Krenut će s postupnim porastom naoblake u nedjelju, a pljuskovi će početi tek navečer na zapadu, a na istok zemlje se proširiti u noći na ponedjeljak. Pritom lokalno mogu biti izraženiji. No, brzo će se razvedravati. Već od utorka će opet biti obilje sunca uz novi porast temperature koje bi sredinom idućeg tjedna opet mogle ići i do 35 °C.

Pogoršanje krajem ovog i početkom novog tjedna će zahvatiti i veći dio Jadrana. U nedjelju najprije prolazna južina, a nevere su najprije moguće na sjevernom dijelu. U ponedjeljak bi pokoji pljusak mogao pasti i u vrlo sušnoj Dalmaciji. Zapuhat će zatim bura i sjeverozapadnjak i bit će malo manje toplo, ali već od utorka i ondje se očekuje ljetno vrijeme pa i izraženija vrućina.