Europske i azijske zemlje pooštrile su ograničenja putovanja u petak nakon što je u Južnoj Africi otkrivena nova i vjerojatno na cjepivo rezistentna varijanta koronavirusa, a Europa, Britanija i Indija među onima su koje su najavile strože granične kontrole.

Hrvatska isto uvodi ograničenja prelaska državne granice, kazao je danas ministar Davor Božinović na press konferenciji Stožera.

Zabrana putovanja

"Jutros smo imali sastanak i Capak je rekao da ova varijanta ima potencijala da bude zaraznija od delta varijante. Na razini Europske komisije će se donijeti određena preporuka za države članice", kazao je Božinović te dodao:

"Putnicima iz smjera Južne Afrike, Bocvane, Eswatinija, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Hong Konga bit će ili zabranjeno putovanje ili će morati ići u 14-dnevnu karantenu uz obvezu testiranja. Danas će biti objavljena odluka, a granična policija će dobiti posebne upute kako postupati u tim slučajevima kada ljudi dolaze iz tih dijelova svijeta."

Uvodi se i korona karta cijepljenih

"U ovom trenutku se vode razgovori o slobodnom kretanju tijekom pandemije. Do sada su države članice EU izdale 650 milijuna covid-potvrda. Prema istraživanju Eurobarometra, dvije trećine ispitanika složilo se da je digitalna covid-potvrda najsigurniji način za putovanja u EU. Koriste ih i pridružene članice Europskog gospodarskog područja kao i 20 trećih zemalja i teritorija. One se osim za olakšavanje kretanja koriste i u svrhe na nacionalnoj razini. Ovi razgovori koji su u tijeku se vode vezano uz prijedlog preporuke da covid-potvrde vrijede do 9 mjeseci nakon primanja prve doze cjepiva, dok se nakon primanja booster doze još ispituje", dodao je Božinović.

"Novim prijedlogom će se preporučiti prelazak s primjene mjera ograničavanja, tako da će pristup temeljen na osobi biti takav da će se manje ograničavati dolasci i putovanja iz određenih područja, ali više će se voditi računa o svakom pojedincu. To ne znači da će ECDC izbaciti kriterij po državama, on će biti u okviru preporuka, vodit će se karta o tome kakva je epidemiološka situacija u pojedinim državama s time da će se te karte izrađivati i prema broju zaraženih osoba i testiranih, ali i prema broju osoba koje su cijepljene. Na temelju toga će države biti svrstavane u kategorije od žute do tamnocrvene."

Podsjetimo, nova varijanta B.1.1.529 ima čak 32 mutacije, a sumnja se da je taj soj jako zarazan i otporan na cjepivo i da ima više promjena na svom "spike" proteinu od svih drugih varijanti.