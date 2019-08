NA NAŠ OTOČIĆ SLETIO CRNI HELIKOPTER S VRLO MOĆNIM ČOVJEKOM? Preuzeo ga je misteriozni fond, mještani ne smiju ni ‘prismrditi’

Navodno je nedavno na otok sletio i mađarski premijer Viktor Orban, no njegov prijatelj Sandor Csanyi stoji iza misterioznog fonda koji je od Hrvatske otkupio Smokvicu na 30 godina za 184 milijuna kuna

Priče kako je nedavno na otok Smokvica Vela pokraj Rogoznice crnim helikopterom sletio mađarski premijer Viktor Orban, još nisu dobile službenu potvrdu. Slobodna Dalmacija navodi kako su svjedoci vidjeli crni helikopter i brojne patrole pomorske policije, no čak ni načelnica Općine Rogoznica, Sandra Jakelić ne zna ništa o tome.

Smokvica Vela je do prije dvije godina bila u vlasništvu obitelji Todorić. Oni su je dobili kupnjom tvrtke Grafoplast, kojoj je pak Ministarstvo obrane 1995. dalo otok na upravljanje. Ondje su boravili brojni moćnici, ali su mještani Rogoznice ondje radili, a tvrtke iz tog mjesta su izvodile sve radove. No, prije godinu dana je država ustupila otočić tvrtki Zelena nekretnina koju je zbog toga osnovao mađarski investicijski fond Balansz Zártkörű Nyíltvégű Intézményi Ingatlan Alap.

Otok posebne namjene

Otad je lokalnom stanovništvu pristup otoku površine 168.865 metara kvadratnih, punom bivših vojnih objekata, luksuznih apartmana, restorana i sportskih terena pristup zabranjen. Navodni Orbanov posjet je potegnuo i pitanje pravnog statusa otoka. Naime, on je nekad imao posebnu namjenu, odnosno ondje je bila vojarna.

No, Općina Rogoznica nije upoznata s prenamjenom otoka. To je vidljivo i u novom Prostornom planu uređenja, koji je trenutno na javnoj raspravi, a na kojoj Smokvica nije ucrtana, iako je vrlo blizu Rogoznici. No, od 2009. kada je Općina prvi put donijela Prostorni plan uređenja MORH nije uložio nikakvu primjedbu, tako da je Smokvica ostala “perspektivno vojno područje”. To potvrđuju i prošlogodišnja vojna mjerenja i vježbe koje su održane u akvatoriju ispred Rogoznice.

Iz Ministarstva obrane odgovaraju kako su ga 2017. ovrhom preuzeli od Todorića, pa sve, osim jedne građevine s pripadajućim zemljištem i ostalim nekretninama, prepustili Ministarstvu državne imovine, koje je pak predalo otok na 30 godina Mađarima za oko 184 milijuna kuna naknade.

Poveznica s Todorićem

No, malo se zna o fondu kojeg je 2010. osnovala OTP banka, koja je prošle godine preuzela Splitsku banku od francuske grupe Societe Generale. Navodno, iza fonda stoji najbogatiji Mađar, Sandor Csanyi, generalni direktor OTP banke te većinski vlasnik MOL-a i drugih tvrtki, inače velik prijatelj Viktora Orbana i – Ivice Todorića. Čovjek težak 1,1 milijardu dolara nekada je bio Todorićev gost na Smokvici.

No, Rogozničane brine što gotovo sto godina, otkako je Smokvica bila pod upravom bivše i sadašnje vojske, pa potom hrvatskih i mađarskih poduzetnika, nisu mogli normalno živjeti na otoku, niti loviti u podmorju koje je, navodno, bogato ribom.