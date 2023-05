MARIJA JE SIGURNO PONOSNA / Nino Raspudić sprema se preuzeti ulogu Sanje Milanović? Pogledajte u kakvom se izdanju pojavio u Saboru: Svaka riječ je suvišna

Na konferenciji za medije Mosta održanoj u Saboru o temi: "Legalna covid pljačka stoljeća i Plenkovićeva veleizdaja" govorio je zastupnik Nino Raspudić, a osim njegovih riječi za oči je zapeo njegov modni izričaj. Toliko da su pali komentari da se sprema za ulogu 'prvog gospodina'. Naime, već je ranije bilo govora da bi se njegova supruga Marija Selak Rapsudić mogla kandidirati za predsjednicu ili premijerku. O tome je on prije nekoliko mjeseci za N1 izjavio: 'To su vrlo zahtjevne utrke i normalno je da netko tko ulazi u takve utrke da se konzultira sa svojom najbližom obitelji. Vjerujem da će se ona oko toga konzultirati sa mnom i ja s njom budući da je specifična situacija. Ali ona ima kapaciteta, znanje i iskustvo za kandidirati se za te funkcije.” Raspudić je danas ustvrdio da je Vlada kupovinom cjepiva počinila veleizdaju i pljačku stoljeća, tvrdeći da je dosad "bacila" 140 milijuna eura na cjepiva koja je kupila, ali ih nije iskoristila, te da će baciti još toliko ako se ne izbori za reviziju ugovora s farmaceutskim kompanijama. "Ako Vlada Andreja Plenkovića uistinu nije učinila ništa da se izbori da ne plaćamo cjepivo koje ćemo uništiti ili nikada neće biti proizvedeno, to je doista legalna pljačka stoljeća hrvatskih građana i takvo postupanje ravno je veleizdaji”, poručio je Raspudić s konferencije za novinare, uz najavu da će Most i dalje inzistirati da se istraži sva nabava medicinske opreme za vrijeme pandemije i razotkriju sve koruptivne aktivnosti "covid profitera". Najavio je da će ovaj tjedan u saborsku proceduru uputiti prijedlog za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o radu Stožera i drugih institucija za vrijeme trajanja pandemije covid-19 u Hrvatskoj.