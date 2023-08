Gradska vlast u Splitu proglasila je blagdan Velike Gospe, sljedećeg utorka, sajamskim danom kako bi omogućila malim obrtnicima da toga dana zaobiđu zabranu i ipak rade i zarade. No, u Splitu su otišli i korak dalje pa sve nedjelje do kraja kolovoza i one u rujnu proglasili sajmenim danom.

Time će biti omogućena "prigodna prodaja na kioscima, štandovima, ambulantna prodaja i ostala slična prodaja na otvorenom, kao dio sajamskih događanja i javnih manifestacija."

I blagdan i sajamski dan

Prethodno je, početkom tjedna, Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozvala gradonačelnike i načelnike općina da omoguće rad svim poduzetnicima koji žele raditi nedjeljama, praznicima i blagdanima tako da na te dane proglase manifestacije ili sajamske dane.

24 sata pišu da su osim Splita odluku da blagdan Velike Gospe proglase sajamskim danom donijeli još neki gradovi i općine: Supetar, Sutivan, Bol, Jelsa, Stari Grad, Pula, Umag, Labin, Novalja, Baška, Podgora, Pirovac, Samobor, Sveta Nedelja, Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina, Križ…

